Senorbì: la magia della casa di Babbo Natale che illumina i cuori da oltre 15 anni

Al centro del giardino, in una cornice di colori e suoni, sorge un presepe curato in ogni dettaglio, che racconta la Natività con intensa delicatezza. Poco distante, una cassetta postale attende paziente le letterine dei bambini, pronti a confidare i propri desideri a Babbo Natale. È uno spazio di stupore e di speranza, dove i più piccoli diventano protagonisti del sogno natalizio, con gli occhi pieni di luci e il cuore che batte più forte. La “Casa di Babbo Natale” di via Margotti è ormai una tradizione irrinunciabile per le famiglie sarde. Nei fine settimana, centinaia di persone – talvolta più di un migliaio al giorno – arrivano qui per immergersi in quest’atmosfera di festa. Senorbì diventa il palcoscenico di un teatro collettivo di emozioni, dove grandi e piccini, stretti nei cappotti invernali, sorridono di fronte al luccichio di un Natale ritrovato.





Ciò che rende davvero unica questa esperienza non è soltanto la grandiosità dell’allestimento, ma l’intento che la ispira: regalare un momento di gioia, di calore e di condivisione. Non ci sono biglietti da pagare, né code interminabili: c’è solo l’invito aperto a tutti di lasciarsi avvolgere dalla magia di una festa che unisce e scalda l’anima. Fino al termine delle festività, la villetta di Senorbì continuerà a brillare, come una cometa che guida i passi di chi desidera tornare bambino, almeno per una sera. In un mondo dove spesso ci si perde nella frenesia e nella disattenzione, questo luogo illuminato è un promemoria: la vera essenza del Natale vive nell’emozione condivisa, nella bellezza semplice di una luce che risplende per tutti.

Ogni anno, con l’avvicinarsi del Natale, la cittadina di Senorbì, nel cuore della Trexenta, si veste di un incanto silenzioso e fatato. Tra le sue vie illuminate, la villetta di via Margotti, casa della famiglia Spiga, si trasforma in un faro di luce: più di 50.000 lampadine a LED scintillano come stelle cadute sulla terra, creando un’atmosfera di pura meraviglia. A guidare questa metamorfosi è l’infaticabile passione di Ignazio Spiga, imprenditore nel settore dell’impiantistica, che da oltre quindici anni coltiva un amore profondo per le decorazioni natalizie. Ogni nuovo anno è una sfida e un racconto in divenire: inizia a progettare gli allestimenti già a marzo, immaginando renne luminose, deliziosi animaletti brillanti e scenari sempre nuovi, in grado di stupire anche i visitatori più affezionati. Ma non sono soltanto le luci a rendere speciale questa casa.