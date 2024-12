Oristano: i Carabinieri intensificano i controlli per le festività natalizie

I controlli, che si sono svolti durante gli ultimi due fine settimana, hanno interessato sia i centri urbani sia le zone periferiche, spesso trascurate ma non meno strategiche. Particolare attenzione è stata riservata agli esercizi pubblici, alla circolazione stradale, per scongiurare le cosiddette "stragi del sabato sera", e al contrasto dello spaccio di stupefacenti, con un occhio rivolto ai giovani. In totale, i numeri parlano chiaro: 1.813 persone controllate (di cui 365 con precedenti di polizia), 1.260 veicoli verificati, 73 contravvenzioni al Codice della Strada e 21 esercizi pubblici ispezionati. Ma è nei dettagli delle singole operazioni che emerge il valore di questo dispiegamento di forze. A Marrubiu, una perquisizione ha portato alla denuncia di una persona per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. I Carabinieri hanno sequestrato 7,8 grammi di cocaina e 5 grammi di marijuana, mentre un'altra persona è stata segnalata per uso personale di sostanze stupefacenti con il possesso di 0,5 grammi di marijuana.





Ad Abbasanta, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza dopo aver causato un incidente stradale contro un’auto parcheggiata. Il rifiuto di sottoporsi al test alcolemico ha aggravato la sua posizione: patente ritirata e auto sequestrata ai fini della confisca. A Oristano, le operazioni si sono estese fino agli ambienti scolastici e alle piazze frequentate dai giovani. Tre ragazzi, di cui uno già noto alle forze dell’ordine, sono stati trovati in possesso di marijuana in quantità variabili tra 14,50 e 0,68 grammi, con segnalazioni alla Prefettura per uso personale. L’attività coordinata del Comando Provinciale non si limita ai numeri: rappresenta un messaggio chiaro di vicinanza e attenzione alla comunità. In un periodo dove il clima di festa può diventare terreno fertile per comportamenti illeciti, la presenza costante e visibile delle forze dell’ordine intende rassicurare i cittadini e scoraggiare ogni tipo di illegalità. I controlli straordinari continueranno anche nei prossimi giorni, a testimonianza di un impegno che non conosce sosta. Le festività natalizie, simbolo di pace e serenità, devono essere vissute in sicurezza, e i Carabinieri di Oristano sembrano determinati a garantire che sia così.

Con l'avvicinarsi del Natale, il Comando Provinciale dei Carabinieri di Oristano ha intensificato le operazioni di controllo straordinario del territorio, un’iniziativa mirata a garantire la sicurezza durante un periodo di grande afflusso nelle vie cittadine e nei principali centri della provincia. Le tre Compagnie di Oristano, Mogoro e Ghilarza sono state mobilitate per rafforzare le attività di prevenzione dei reati e migliorare la sicurezza stradale.