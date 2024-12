Cronaca Giallo a Sassari, un 20enne trovato senza vita nel suo letto Inchiesta aperta, disposta l'autopsia sul corpo del giovane

SASSARI, 9 dicembre 2024 - Ore 10:39 – La Procura di Sassari ha avviato un’indagine per far luce sulla morte di un ventenne, trovato ieri sera privo di vita nel letto della sua camera nella casa di famiglia, in viale Trento. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia, coordinati dalla pm Lara Senatore, che ha disposto il sequestro della salma e l’autopsia, prevista presso l’Istituto di medicina legale di Sassari. Stando a quanto ricostruito preliminarmente, il giovane era rientrato all’alba dopo una serata trascorsa fuori con gli amici. Non vedendolo uscire dalla stanza per tutta la giornata, nel tardo pomeriggio i genitori hanno deciso di controllare, facendo la tragica scoperta. Secondo i primi accertamenti sul corpo non sono stati rilevati segni di violenza o evidenti traumi. L’esame autoptico, che sarà eseguito nelle prossime ore, fornirà ulteriori elementi per determinare le cause del decesso.