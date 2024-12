Selargius: opportunità lavorativa e convivialità interculturale per giovani con background migratorio

L’evento vedrà la partecipazione di esponenti istituzionali di rilievo, tra cui la Dott.ssa Carla Medau, Capo di Gabinetto dell’Assessorato al Turismo della Regione Sardegna, la Dott.ssa Angela Maria Porcu, Direttrice Generale dell’Assessorato Regionale, e la Dott.ssa Sara Pilia, Assessore alla Cultura del Comune di Selargius. I loro interventi si concentreranno sulle opportunità offerte dai progetti di inclusione sociale e sull'importanza di integrare questi giovani nel tessuto produttivo e culturale locale. L’iniziativa, aperta al pubblico dalle 9:30 alle 12:30, vuole essere un’occasione per far emergere storie di resilienza e talento, dimostrando come l’artigianato possa diventare un veicolo per l’inclusione e per il rilancio del turismo locale, offrendo prodotti autentici e significativi. Un evento che, pur celebrando la diversità, solleva anche domande importanti su come garantire che queste iniziative abbiano un impatto reale e duraturo sul territorio e sulle vite di chi ne è coinvolto.

Il 16 dicembre 2024, Casa Ligas, in Via Rosselli 59 a Selargius, ospiterà un evento dal titolo "Giovani con Background Migratorio: Opportunità Lavorativa e Convivialità Interculturale", organizzato dall'Associazione GNO'NU in collaborazione con la Fondazione Claudio Pulli. La giornata sarà dedicata a promuovere il valore delle competenze artigianali dei giovani migranti e a creare occasioni di confronto sul tema dell’inclusione sociale attraverso il lavoro. Venti giovani con background migratorio, partecipanti al progetto formativo sulla lavorazione della ceramica, esporranno i propri manufatti, frutto di un percorso che intende non solo sviluppare competenze professionali, ma anche creare una rete di imprese sociali che favorisca la collaborazione interculturale e il dialogo tra comunità diverse.