La magia del Natale a Pirri (Cagliari): eventi, mercatini e divertimento per tutti

Come Municipalità abbiamo voluto pensare non solo ai più piccoli con le attività che renderanno vivo il parco dell’Ex-Vetreria, ma anche agli anziani. In un’epoca in cui la nostra società è così frammentata e solitaria, il Natale rappresenta un momento denso di significato, di amore, pace e solidarietà, dove la socialità diventa il collante tra le generazioni”, e ha aggiunto, “in questi giorni di festa nessuno deve sentirsi solo”. “Il nostro impegno e la nostra determinazione - ha aggiunto il presidente della Commissione Attività Produttive Eugenio Spiga - hanno portato a un grande risultato nell'organizzazione di un ricco programma di animazione natalizia, che coinvolge anche gli hobbisti. Questo, infatti, sarà il secondo anno in cui gli artigiani espongono i loro lavori, contribuendo a valorizzare il territorio e offrendo alla comunità, tra cui anziani, bambini e famiglie, un'atmosfera natalizia accogliente e vicina a casa. L'iniziativa offre anche l'opportunità di acquistare regali di Natale senza affrontare il caos della città". Il programma prevede per le giornate del 13, 14, 15 e 22 dicembre, dalle 10 alle 18 le esposizioni di circa trenta creativi locali e la presenza del luna park gonfiabile dove i bambini potranno passare del tempo divertendosi insieme. Le giornate dei mercatini, dalle 17, saranno inoltre accompagnate dalle esibizioni itineranti a suon di tamburi curate dall’Associazione culturale Viking Group. Nel pomeriggio a partire dalle 17,30 di venerdì 13 le strade del centro della Municipalità si trasformeranno in un incantevole palcoscenico con i trampolieri del Circo Maccus per la “Parata natalizia”, spettacolo teatrale organizzato dalla compagnia Il Crogiuolo e ospitato all’interno del festival di letteratura e sostenibilità Mondo Eco.





L’atmosfera si farà ancora più suggestiva il 14 dicembre: dalle 11, al parco della Ex Vetreria, quando andrà in scena lo spettacolo comico “Clowns in viaggio” del Circo Maccus, iniziativa sempre della compagnia Il Crogiuolo e promossa all'interno del festival letterario Mondo Eco. Dalle 15 nelle scalinate dell’anfiteatro sarà, invece, la volta della “Kpop Christmas Random Dance” di ReVe Crew e ReVenge Project, una festa con un dress code a tema natalizio per un pubblico di adulti e più piccoli, dove si troverà anche uno spazio dedicato alle foto ricordo e ai giochi interattivi. E siccome Natale è la festa di tutti, sempre sabato 14 a partire dalle 18, nella sala eventi della Ex Vetreria (primo piano) è in programma una festa di Natale per gli anziani con animazione e un dj set finale. Nel pomeriggio di sabato 21, dalle 16,30 alle 20, presso gli spazi del Centro d’arte e cultura la Vetreria, è previsto un appuntamento con “Scrittori ambulanti”, un’occasione per chiunque abbia il desiderio di avvicinarsi alla cultura, intrattenere un dialogo e trascorrere un po’ di tempo insieme ai venticinque autori e autrici sardi ospiti della rassegna. Al Parco della Ex Vetreria, dalle 10 alle 20, fino a lunedì 23 dicembre, si potrà fare la foto ricordo nella casetta di Babbo Natale, con animazione a cura del Comune di Cagliari. Domenica 22 dicembre, dalle 16 il Parco della Ex Vetreria farà da palcoscenico per lo spettacolo di danza “Special dancing” con gli allievi della scuola di Luka e Luana Sardinia Dance Team. Luka e Luana sono ballerini di fama mondiale con una carriera che li ha visti partecipare a programmi televisivi quale il talent show di Barbara d’Urso “Baila!”, ed esibirsi per il musical “Burn the floor”, portato in scena in tutto il mondo all'interno manifestazioni importanti, una di queste è il compleanno del cantautore britannico Elton John. Dopo Natale le celebrazioni per le tradizioni non finiscono. Il 26 dicembre dalle 10,30 con appuntamento nel parcheggio del parco di Terramaini, è prevista la corsa "Curri a Pirri po Santu Stevini”. E infine, venerdì 27 dicembre alle 16 andranno in scena lo spettacolo “Stravanato Sció” di e con Simone Orrú Giocolerie ed equilibrismi, alle 17.00 i trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo, dalle 18 lo spettacolo “Giai fiati ora” di e con Ado Sanna produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista. Sabato 28 dicembre alle 16 appuntamento con gli spettacoli “A Tua Insaputa” con il duo di acrobatica mano a mano della Ditta Vigliacci, Mirko Ariu e Antonio Iavarone, mentre alle 17.00 sarà la volta dei trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo. Chiude tutto alle 18 lo spettacolo “Retornable” clown fantasista, di e con Gaspar Perissinotti in arte Gasparato produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista. Entrambe le giornate si svolgeranno al parco della Ex Vetreria. Questo il programma completo: Venerdì 13 dicembre: dalle 10.00 alle 18.00 mercatini al Parco della ex Vetreria; dalle 17.00 tamburellisti itineranti dell’Associazione culturale Viking Group; dalle 17.30 “Parata natalizia” del Circo Maccus Sabato 14 dicembre: dalle 10.00 alle 18.00 mercatini al Parco della ex Vetreria; alle 11.00 “Clowns in viaggio” del Circo Maccus; alle 15.00 “Kpop Christmas Random Dance” di ReVe Crew e ReVenge Project; alle 18.00 festa di Natale per gli anziani nella sala Corte della Ex Vetreria (1° piano)





Domenica 15 dicembre: dalle 10.00 alle 18.00 mercatini al Parco della ex Vetreria Sabato 21 dicembre: dalle 16.30 alle 21.00 al Centro d’arte e cultura la Vetreria appuntamento con “Scrittori Ambulanti”; al Parco della Ex Vetreria, dalle ore 10.00 alle ore 20.00, casetta di Babbo Natale con animazione a cura del Comune di Cagliari Domenica 22 dicembre: dalle 10.00 alle 18.00 mercatini al Parco ex Vetreria; dalle 10.00 alle 20.00, casetta di Babbo Natale con animazione a cura del Comune di Cagliari; dalle 16.00 spettacolo di danza “Special dancing” con il corpo di ballo della scuola di Luka e Luana Sardinia Dance Team Lunedì 23 dicembre al Parco della Ex Vetreria, dalle 10.00 alle 20.00, casetta di Babbo Natale con animazione a cura del Comune di Cagliari Giovedì 26 dicembre dalle 10.30 appuntamento nel parcheggio del parco di Terramaini con la corsa "Curri a Pirri po Santu Stevini” Venerdì 27 dicembre al parco della Ex Vetreria: alle 16.00 Spettacolo “Stravanato Sció” di e con Simone Orrú Giocolerie ed equilibrismi; alle 17.00 trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo; dalle 18.00 Spettacolo “Giai fiati ora” di e con Ado Sanna produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista. Sabato 28 dicembre al parco della Ex Vetreria: alle ore 16:00 Spettacolo “A Tua Insaputa” con il duo di acrobatica mano a mano della Ditta Vigliacci, Mirko Ariu e Antonio Iavarone. Alle 17.00 trampolieri itineranti in “Paradura” una coproduzione ANTAS Teatro e Teatro del Sottosuolo. Alle 18.00 Spettacolo “Retornable ” clown fantasista, di e con Gaspar Perissinotti in arte Gasparato produzione del Teatro del Sottosuolo Giocoliere fantasista.

