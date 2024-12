Alghero, sicurezza pubblica: interventi urgenti su alberi e spazi pubblici a rischio in città

In quell'area, transitano ogni giorno bambini diretti al campetto di calcio, ma, fortunatamente, nessuno è rimasto ferito. Il capogruppo di Orizzonte Comune e presidente della Commissione Ambiente, Christian Mulas, ha sottolineato l'urgenza di interventi mirati: "Quanto accaduto è un campanello d’allarme. Gli spazi verdi necessitano di una manutenzione tempestiva e costante per garantire la sicurezza dei cittadini. Non possiamo aspettare che simili episodi si trasformino in tragedie."





Il maltempo, già previsto con forti venti e piogge, ha causato danni in diverse aree della città, evidenziando l’insufficienza di alcune potature preventive. Le palme abbattute e i rami caduti rappresentano solo l’ultimo segnale di una situazione che, in zone come via Sassari, appare ancora più critica. "In questa via, gli alberi hanno raggiunto altezze pericolose, superando persino le abitazioni. Intervenire subito è indispensabile," ha aggiunto Mulas. L’appello si rivolge direttamente ad Alghero In House e al personale comunale, affinché vengano predisposti interventi rapidi: "Con le bufere previste nei prossimi giorni, non possiamo permetterci ritardi. La sicurezza pubblica deve essere una priorità assoluta." L'incidente odierno si chiude senza conseguenze gravi, ma il messaggio è chiaro: prevenire è meglio che curare.

La forte ondata di maltempo che ha colpito Alghero nelle ultime ore ha messo in luce una problematica che non può più essere ignorata: la gestione degli spazi verdi urbani. Tra via Matteotti e via De Gasperi, un ramo di pino, già segnalato in passato per la sua pericolosità, si è spezzato sotto la forza del vento e della pioggia, schiantandosi a pochi metri da una palazzina.