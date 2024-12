Sangue sulle strade sarde nel weekend dell’Immacolata

L’impatto, verosimilmente frontale, è stato così forte da sbalzare il centauro oltre il bordo stradale, facendolo precipitare in una scarpata. I Vigili del Fuoco hanno provveduto al recupero del corpo, mentre il personale medico, sopraggiunto tempestivamente, non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. A seguito dell’incidente, l’ANAS ha disposto la chiusura del tratto della vecchia Statale 125 tra il km 30,000 e il km 51,350. Modificate tutte le direttrici di traffico: i veicoli diretti a Burcei vengono deviati sulla Provinciale 21; chi proviene da Burcei con destinazione Muravera è costretto a tornare verso Cagliari, immettendosi poi sulla Statale 554; viceversa, chi viaggia da Muravera verso Cagliari deve obbligatoriamente proseguire lungo la 125 Var. Due tragedie in poche ore, dunque, che gettano un’ombra sul fine settimana in Sardegna e sulle condizioni di sicurezza della rete stradale, mentre le forze dell’ordine e i tecnici dell’ANAS continuano a lavorare per ripristinare la circolazione e capire cosa sia davvero successo in entrambi gli incidenti.

A pochi chilometri dal centro di Nuoro, nel primo pomeriggio di oggi, un grave incidente stradale ha scosso la tranquillità della provincia. Tre i veicoli coinvolti – due automobili e un furgone – nello scontro frontale avvenuto davanti a un’officina di ricambi. Nell’impatto ha perso la vita un uomo di 74 anni, originario di Onifai. Restano ancora da chiarire le cause esatte dell’accaduto. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, il personale sanitario del 118 e la Polizia, incaricata dei rilievi tecnici. La circolazione stradale ha subito forti rallentamenti a causa della temporanea chiusura della strada che conduce alla città. Nella stessa giornata, un altro tragico incidente si è verificato sulla ex Statale 125, nel comune di Sinnai, non lontano da Cagliari. Intorno alle 17, un motociclista di 35 anni, originario del capoluogo, è rimasto vittima di un violento scontro contro un’auto.