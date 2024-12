Bari Sardo, controlli dei carabinieri: marijuana, coltello e sanzioni per 5.000 euro





Oltre all’operazione nel circolo, i Carabinieri hanno effettuato verifiche su numerosi veicoli. Una patente è stata ritirata per guida in stato di ebbrezza. I militari annunciano che controlli analoghi proseguiranno nei prossimi giorni, con l’obiettivo di mantenere la tranquillità del territorio in vista delle festività natalizie.

Nella notte fra venerdì e sabato, i Carabinieri della Compagnia di Lanusei hanno passato al setaccio i luoghi più frequentati dai giovani del paese. Il risultato: un circolo privato in corso Vittorio Emanuele è stato sorpreso a servire alcolici a clienti non tesserati, costando al gestore una sanzione di 5.000 euro. Durante il controllo, i militari hanno trovato 4,8 grammi di marijuana e un coltello a serramanico di 14 centimetri, entrambi sequestrati senza che nessuno ne rivendicasse la proprietà.