Alghero: convocato il consiglio comunale aperto sul progetto di mobilità a idrogeno

Tra gli invitati figurano i sindaci di Alghero, Sassari, Sorso, Porto Torres e Olmedo, i consiglieri regionali del nord-ovest Sardegna, deputati e assessori regionali competenti. Il tema centrale del consiglio sarà il progetto di mobilità a idrogeno, un'iniziativa dal costo previsto di oltre 270 milioni di euro, che ha sollevato perplessità tra gli amministratori e i cittadini per la sua natura sperimentale.





Secondo Pirisi, l'incontro rappresenta un'occasione cruciale per valutare i reali benefici dell’opera, ancora avvolti da incertezze: "Riteniamo l'incontro fondamentale per conoscere la volontà del territorio che si è visto calare dall'alto un progetto sperimentale di trasporto a idrogeno considerato 'sperimentale'. Più di 270 milioni di euro che ancora lasciano grandi dubbi sulla realizzazione del progetto e sui reali benefici sul territorio, in quanto non si conoscono i dati 'costi-benefici' dell'opera." Il presidente ha concluso esprimendo l'auspicio per una partecipazione massiccia: "Auspico una importante partecipazione all'incontro." L’appuntamento si preannuncia come un momento decisivo per chiarire il futuro del progetto e il suo impatto sul territorio, dando voce a cittadini, istituzioni e associazioni.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, ha annunciato la convocazione di un consiglio comunale aperto per mercoledì 11 dicembre alle ore 10 al Qualter, su richiesta delle forze politiche di maggioranza e di minoranza. L'incontro, esteso a tutti i cittadini algheresi e non, coinvolgerà forze sociali, sindacali, economiche, comitati di borgata, associazioni di categoria e ambientaliste, insieme a chiunque abbia a cuore il futuro del territorio. Pirisi ha dichiarato: "Ho provveduto alla convocazione del consiglio comunale aperto a tutti i cittadini algheresi e non, alle forze sociali, sindacali, economiche, comitati di borgata, associazioni di categoria, associazioni ambientaliste e a tutti i cittadini che hanno a cuore il nostro territorio."