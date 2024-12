Cagliari: un angolo di strada per dare un futuro a piccoli randagi

L’iniziativa rientra nel progetto europeo “4 Paws”, un’idea che mira, con moduli educativi e percorsi formativi nei luoghi della gioventù e della scuola, a spingere la comunità a vivere la sostenibilità non come un concetto astratto, ma come un atto concreto. Chi vuole partecipare, chi avverte il richiamo di quell’empatia animale che troppe volte fingiamo di non sentire, può contattare il gruppo “4 zampe” su Instagram. Domani, per qualche ora, un piccolo spiazzo cittadino diventerà una finestra aperta sull’umanità che siamo capaci di essere.

Domani, all’incrocio tra via Garibaldi e via Orlando, a Cagliari, ci sarà uno stand dove non si ostentano merci, ma si offrono speranze. A partire dalle 16 fino alle 21, TDM 2000 e “4 zampe” non venderanno promesse al miglior offerente, ma inviteranno chiunque a guardare negli occhi alcuni gatti salvati dalla strada, anime fragili che chiedono semplicemente di essere accolte. Non c’è bisogno di retorica: qui si tratta di scegliere di dare una chance a esseri viventi strappati all’indifferenza.