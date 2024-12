Cagliari: coppia di anziani trovata morta in casa al Quartiere del Sole

Ora non restano che ipotesi, con gli inquirenti impegnati a decifrare l’enigma di un decesso forse causato da un malore, forse da un cibo avvelenato o guasto. La violenza non pare aver messo radici fra quelle pareti. Eppure il dramma si staglia, netto, contro il fondale di un quartiere che si pensava immune da certe lacerazioni. Non c’è retorica da adagiare su due corpi senza vita, non c’è spiegazione che possa restituirli al mondo. Rimane l’interrogativo freddo, implacabile, di una morte che ha scelto il silenzio di una stanza qualunque. Chi attende risposte non può che osservare l’assenza, quel vuoto testardo che si rifiuta di parlare.

Cagliari, Quartiere del Sole, via Ghibli. In una casa che fino a poche ore prima si sarebbe potuta definire come tante altre, la scena che si apre agli occhi del figlio è un intaglio nel ventre della normalità. Non c’è rumore, non c’è grido, solo i corpi di Luigi Gulisano e di sua moglie Marisa Dessì, entrambi anziani, trovati riversi sul pavimento dello studio come se la vita fosse stata strappata via senza preavviso. Erano i genitori del figlio che, preoccupato dall’assenza di risposte, è entrato nella casa forse già temendo il peggio.