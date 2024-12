Scoppia il Natale ad Alghero, tutti gli eventi del weekend

Il progetto è curato dell'artista algherese Tonino Serra e realizzato col prezioso contributo degli studenti e delle studentesse del Liceo Artistico di Alghero e dei tutor Dolores e Davide Meloni. A seguire il concerto itinerante della Banda Musicale A. Dalerci. A introdurre algheresi e visitatori nell'affascinante susseguirsi di appuntamenti del Cap d'Any, già da oggi - venerdì 6 dicembre - si parte con il doppio appuntamento con “Nuove Narrazioni Contemporanee” presso gli Altelier di via Carlo Alberto: alle ore 16 il talk dedicato a design e ceramica “Ceci n'est pas un bolig” Pensare, creare, comunicare l’oggetto con Robert Carzedda, Giulia Carzedda e Simone a Marongiu (Terrapintada) che dialogano con Sonia Borsato per presentare Bolig, lavoro esclusivo realizzato per Fondazione Alghero. A seguire, la performance audio-video del duo Les Biologistes Marins Beatrice Miniaci e Anton Sconosciuto, esito della loro residenza artistica ad Alghero svoltasi a luglio. Alle 19.30 il Teatro Civico ospiterà il dibattito pubblico "Baralles - La città condivisa", a cura della Aps Ginquetes. Sabato 7 dicembre, dalle ore 10.00 alle 14.30, la sede del Parco di Porto Conte Casa Gioiosa ospiterà la manifestazione “Natale al Parco”: una camminata lungo i sentieri del Parco con guida, appuntamento musicale e aperitivo preparato con i prodotti delle aziende certificate del Parco a cura di Meet Sardynia. Sempre sabato alle 12 e alle 16 ci sarà l'esordio della 22esima edizione del FestivalAlguer nei Giardini Manno con la performance sound_walk “Sulle mie tracce” di Monica Serra, per bambini di età tra gli 8 e 11 anni, liberamente ispirato a “Alice nel paese delle meraviglie di L. Carroll.





Alle 16.30 l'attesa inaugurazione del Villaggio di Natale nella Torre Sulis, che dà il via a numerosissimi appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie curati dall'Ufficio Politiche familiari. Un giornata pre-Immacolata ricchissima di appuntamenti tra cui anche l'accensione degli Alberi di Natale di Quartiere: alle ore 17.30, a cura CCN Sant’Agostino e del Comitato AREA Sant’Agostino, l'iniziativa “Lo splendore delle stelle a Sant’Agostino”; alle 18.00, a cura del Comitato di Quartiere la Pietraia e Associazione Vivi Pietraia, l'accensione dell'Albero posizionato in Piazza Martin Luther King vedrà l’accompagnamento della Banda Musicale A. Dalerci e i Babbo Natale di VVespa Club Alghero. Sempre alle 18.00, nella Chiesa Santissimo Nome di Gesù, ci sarà “Cants del Llum”, concerto corale algherese a cura dell’Associazione Canora Folkloristica Nova Alguer, Mentre, alle 18.30, nelle vie del Centro Storico, un ritorno alle epoche ottocentesche con la “Promenade in abiti d’epoca, passeggiata per le vie del centro in abiti o ottocenteschi", a cura della Compagnia Italiana Teatro e Danza. Il primo sabato del Cap d'Any chiuderà in grande stile, al Teatro Civico, con lo spettacolo “Questo so fare “ di e con Matteo Siddi”, a cura dell’Associazione Culturale La Via del Collegio. Domenica 8 Dicembre, dalle ore 9.00 alle 16.00, spazio anche ai motori col 6° Challenge Riviera del Corallo, a cura del Team Alghero Corse, vedrà le auto da gara, con diversi tra i migliori piloti locali e regionali, sfidarsi a tutto gas nel Kartodromo Riviera del Corallo, nei pressi dell'Aeroporto di Alghero.





Sempre domenica,alle 11.30 e alle 16.00, ancora nei Giardini Manno, seconda performance "Sulle mie tracce" a cura di Expop Teatro. Alle ore 18.00 fiaccolata e omaggio floreale all’Immacolata con partenza dalla Cattedrale di Santa Maria, per finire con l'atteso, tradizionale e molto partecipato momento dell'accensione dell'Albero di Natale alle 19.00 che vedrà algheresi e turisti, come ogni anno, fare in coro il conto alla rovescia per la magica esplosione di luci. Il programma completo del Cap d'Any 2024-2025 e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali. È organizzato dal Comune e dalla Fondazione Alghero in collaborazione con numerose associazioni culturali del territorio con il contributo della Regione Sardegna Ass.to al Turismo.

Mentre le prime immagini diffuse su social e media iniziano a conquistare non solo gli algheresi, è tutto pronto per accensione dell’Albero di Natale in Piazza Porta Terra, prevista, come da tradizione, domenica 8 dicembre alle ore 19. “Rosso tondo”, questo il nome dell’installazione artistica di questa edizione, caratterizzato dalla presenza di tre elementi: festoni, rami di corallo e sfere rosse. Composizione finalizzata a ricordare il classico gioiello sardo, di moda principalmente nei centri costieri, “torschon” di colore rosso che si rifà, in particolare, allo stemma di Alghero.