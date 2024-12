Cronaca Alghero: con il nuovo assessore si scopa, anche sotto Natale

Via Satta ad Alghero, ormai ricoperta da un tappeto di foglie cadute e in stato di abbandono da diversi giorni, è stata finalmente ripulita questa mattina. L'intervento, atteso almeno da lunedì, ha restituito decoro alla strada, che con l'accumulo di fogliame autunnale era diventata un simbolo di trascuratezza. L’amministrazione comunale è così intervenuta per rimuovere le foglie e riportare ordine, dimostrando attenzione verso la manutenzione cittadina anche durante il periodo delle festività. Un'operazione che, sebbene rappresenti una normalità amministrativa, era particolarmente attesa dai residenti per ripristinare condizioni di vivibilità nel quartiere. Con l’arrivo a metà estate del nuovo assessore, ad Alghero si scopa. E si scopa anche sotto Natale.