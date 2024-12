Videosorveglianza al porto industriale di Oristano-Santa Giusta: rafforzamento in arrivo

Il tavolo, che riunisce rappresentanti della Prefettura, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, dell’Agenzia delle Dogane e dell’Autorità di Sistema Portuale, avrà il compito di individuare le soluzioni tecniche più adatte e di accelerare i tempi di realizzazione, semplificando al massimo le procedure. Alla riunione odierna hanno partecipato, oltre al Prefetto, i massimi rappresentanti delle istituzioni locali: il Questore, il Vice Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, il Comandante della Capitaneria di Porto, il Vice Sindaco di Oristano, l’Amministratore straordinario della Provincia, il Rappresentante dell’Autorità di Sistema Portuale e il Presidente del Consorzio Industriale. L’incontro ha ribadito l’importanza della collaborazione tra enti e istituzioni per garantire un’azione coordinata ed efficace. A margine della riunione, il Prefetto ha voluto ringraziare tutti i presenti per l’impegno dimostrato, sottolineando l’importanza della sinergia istituzionale per affrontare le sfide legate alla sicurezza del porto. I prossimi passi saranno decisivi per dotare il Porto Industriale di una rete di videosorveglianza adeguata, in grado di rispondere alle esigenze di protezione di un’infrastruttura così cruciale per l’intero territorio.

La sicurezza del Porto Industriale di Oristano-Santa Giusta, infrastruttura strategica per l’economia della provincia, sarà presto rafforzata grazie all’installazione di nuove telecamere di videosorveglianza. Questo è l’impegno emerso durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduto questa mattina dal Prefetto Salvatore Angieri presso la Prefettura di Oristano. "Mettiamo in campo tutte le misure possibili per garantire la sicurezza del porto industriale," ha dichiarato il Prefetto, sottolineando l’importanza di un’infrastruttura che rappresenta un punto nevralgico per lo sviluppo economico dell’intera area. Durante la riunione, è stata ribadita la necessità di elevare il livello di sicurezza in tutta l’area portuale, con particolare attenzione all’installazione di ulteriori telecamere. I progetti, già predisposti dall’Autorità di Sistema Portuale, saranno discussi e perfezionati nell’ambito della Conferenza dei Servizi per la Sicurezza Portuale, un tavolo tecnico coordinato dalla Capitaneria di Porto.