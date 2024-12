Castelsardo e Capodanno: Ruzzu rassicura sui prezzi, "è per tutte le tasche"

Quindi, per mantenere la presenza online, mettono prezzi esorbitanti che di fatto non sono prenotabili." L’assessore rassicura: "Il Capodanno a Castelsardo è per tutte le tasche." Nonostante il richiamo di due artisti che saliranno anche sul palco del Festival di Sanremo, l’offerta rimane accessibile. "Ci sono stanze per due adulti a circa 300 euro e ville sotto il migliaio di euro per almeno due persone," aggiunge. "Ovviamente c’è un piccolo rincaro fisiologico, ma niente di spropositato." Ruzzu sottolinea anche la varietà dell’offerta turistica della città: hotel di 3 e 4 stelle, B&B e case vacanze a prezzi diversificati, oltre ai ristoranti che propongono menu adatti a ogni budget.





"L’obiettivo è garantire un evento indimenticabile senza escludere nessuno. Castelsardo è pronta a accogliere chiunque voglia festeggiare l’arrivo del nuovo anno in un contesto unico e suggestivo." L’evento promette di trasformare Castelsardo in una delle mete più gettonate del Capodanno sardo, unendo la magia della musica live al fascino del borgo medievale. E Ruzzu non nasconde la soddisfazione per l’effetto promozionale ottenuto: "Elodie e Irama sono due nomi che stanno attirando molta attenzione, ma il nostro messaggio resta chiaro: chiunque voglia venire a Castelsardo sarà il benvenuto, senza dover svuotare il portafoglio."

Il Capodanno a Castelsardo, con Elodie e Irama come protagonisti della notte di San Silvestro, è già uno degli eventi più attesi in Sardegna. Eppure, nelle ultime settimane, ha fatto discutere per i presunti "prezzi impazziti" riportati online. L’assessore al Turismo e Spettacolo di Castelsardo, Giuseppe Ruzzu, fa chiarezza, spiegando che le cifre astronomiche comparse su alcune piattaforme di prenotazione non riflettono la realtà, ma sono semplicemente una strategia di marketing adottata da alcune strutture extra alberghiere. "Ho letto di prezzi dai 10 ai 20 mila euro per appartamenti o ville, ma si tratta di un overpricing strategico", spiega Ruzzu. "Alcune attività usano questa tecnica per rimanere visibili sui motori di ricerca di Booking, perché se dichiari di essere chiuso, scompari dalle piattaforme.