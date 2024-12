Alghero punto di riferimento per la formazione dei barracelli

Il progetto, portato avanti dal Capitano Riccardo Paddeu con il supporto del Sindacato Autonomo Barracelli, punta a trasformare il Comando di Alghero in un centro formativo per il nord Sardegna, con l’obiettivo di rendere gli operatori sempre più competenti e pronti a rispondere alle esigenze del territorio. "Abbiamo unito tre elementi fondamentali: l’esperienza sul campo, i protocolli condivisi con altri corpi di polizia e le attività formative svolte negli anni", spiega il Capitano Paddeu. Il risultato è una proposta elaborata insieme a Spring Formazione, ente accreditato presso la Regione Sardegna, per offrire ai barracelli un percorso di crescita professionale all’altezza del loro ruolo. Il Capitano Giovanni Chessa, Segretario Regionale del SAB, sottolinea l’importanza di questa iniziativa per "rafforzare le competenze operative e garantire un servizio più efficace, vicino ai cittadini".





Non si tratta solo di addestrare nuovi arruolati, ma di offrire una formazione continua, capace di adattarsi alle diverse responsabilità all’interno del corpo. Per ufficiali e sottufficiali, il percorso sarà specifico, con focus sulle funzioni di polizia giudiziaria. Ancora più articolato il programma per i capitani, che dovranno padroneggiare normative locali, contabilità pubblica e procedure operative. Un approccio a 360 gradi, necessario per interfacciarsi con le amministrazioni comunali, le Procure e gli altri corpi di polizia. La proposta include anche corsi obbligatori per ottenere la patente di servizio, fondamentale per guidare i mezzi in dotazione, spesso equipaggiati per operazioni di polizia o antincendio. Non meno importante sarà la preparazione tecnica per affrontare fenomeni come il randagismo, con un programma sviluppato in collaborazione con la Federazione Italiana Cinofilia e certificato dall’organismo FCC, accreditato sotto Accredia. La scelta di Alghero come sede non è casuale.





La sua posizione strategica, facilmente raggiungibile da tutta la provincia di Sassari, e la disponibilità di immobili pubblici regionali adatti ad attività teoriche e pratiche la rendono il luogo ideale per ospitare questo progetto. Inoltre, il territorio offre una varietà di contesti operativi, dal rurale all’urbano, che riflettono le sfide quotidiane affrontate dai barracelli. "Alghero è il luogo ideale per aprire un nuovo capitolo nella formazione dei barracelli", affermano con convinzione i Capitani Paddeu e Chessa. La loro visione non si limita a migliorare il corpo esistente, ma guarda al futuro: fare dei barracelli un modello di polizia rurale riconosciuto, efficiente e radicato nel territorio. Un progetto ambizioso, che potrebbe segnare una svolta per tutta la Sardegna.

Alghero potrebbe diventare il cuore della formazione dei barracelli in Sardegna, un’idea che va ben oltre il semplice addestramento. Qui si parla di costruire un vero e proprio modello di riferimento per la polizia rurale, capace di coniugare tradizione e innovazione.