Incendio al Quarter, la solidarietà del presidente del Consiglio comunale Mimmo Pirisi

“A nome di tutto il Consiglio Comunale esprimo massima solidarietà a chi ogni giorno, senza risparmiarsi, svolge il proprio delicato lavoro all'interno dei servizi sociali, per il gravissimo atto ignobile e delinquenziale perpetrato nella scorsa notte negli uffici al Quarter”, ha dichiarato Pirisi, sottolineando l’impatto devastante che simili atti hanno non solo sulle strutture pubbliche, ma sull’intera comunità. La condanna è netta e senza riserve: “Condanniamo senza se e senza ma tali atti che danneggiano, oltre le strutture pubbliche, una intera comunità. Mettono a repentaglio il lavoro degli operatori e aggiungono malessere e disagio a quelle famiglie che aspettano un aiuto dall'amministrazione pubblica”.





Il presidente Pirisi ha inoltre rivolto un appello affinché le indagini siano rapide ed efficaci: “Ci auguriamo che le indagini portino al più presto risultati e che i responsabili siano consegnati alla giustizia”. L’episodio, avvenuto in un periodo particolarmente sensibile come quello pre-natalizio, lascia una ferita profonda in una comunità che si affida ai Servizi Sociali per affrontare difficoltà e fragilità. Il gesto, oltre ad essere criminale, rappresenta un attacco al cuore di un sistema che cerca di garantire supporto e inclusione alle fasce più deboli.

Il presidente del Consiglio comunale di Alghero, Mimmo Pirisi, è intervenuto in merito al grave episodio dell’incendio doloso che ha colpito gli uffici dei Servizi Sociali al Quarter. In una dichiarazione ufficiale ha espresso il pieno sostegno a chi opera quotidianamente in un settore così delicato e cruciale per la comunità.