Cagliari cuore pulsante della Sardegna del Settecento Conferenze mercoledì 4 e 11 dicembre alle 17 alla MEM

Gli argomenti affrontati consentiranno di analizzare il secolo dei Lumi a partire dall’esame delle fonti documentarie, talvolta inedite, o comunque poco conosciute di un periodo storico multiforme e contraddittorio, in cui si intrecciano dinamiche politiche e sociali di grande interesse e meritevoli di attenta riflessione sulle conseguenze riformistiche del secolo successivo. Le attività culturali promosse dall’Associazione si rivolgono a un pubblico eterogeneo: studenti, studiosi, guide turistiche, appassionati di storia e cittadini. Gli incontri e le conferenze sono libere e aperte a tutte e tutti. Hanno dato il loro patrocinio: il Comune di Cagliari, l’Università degli Studi di Cagliari, la Regione Autonomia della Sardegna, la Biblioteca e Archivio storico del Comune di Cagliari, l’Archivio storico diocesano di Cagliari e della Città metropolitana di Cagliari.

L’Associazione culturale di promozione sociale Università dell’ambiente, del paesaggio e del territorio - Sardegna organizza una serie di conferenze sul tema Cagliari e la Sardegna nel Settecento attraverso le fonti documentarie. L’iniziativa prevede 2 conferenze, che si terranno nello Spazio eventi del primo piano della MEM via Mameli n. 164 a Cagliari il 4 e 11 dicembre 2024 alle ore 17. Il progetto rappresenta una opportunità per l’approfondimento di un periodo storico cruciale per l’Isola, evidenziando il ruolo centrale di Cagliari, capitale del Regno di Sardegna e protagonista degli avvenimenti di transizione politica, in costante relazione con le altre città regie e con i territori rurali -feudali sardi.