Sassari Natale Insieme 2024, in città un mese di appuntamenti

Ma anche un notevole sforzo organizzativo, con protagonista l’intera macchina amministrativa e in particolare i settori Cultura e Attività produttive, la direzione generale e gli uffici a supporto diretto del sindaco. Senza dimenticare il supporto di oltre 70 realtà tra istituzioni, associazioni culturali e organizzazioni di categoria. Senza trascurare la partnership logistica di Saba Italia, società che gestisce i parcheggi a pagamento a Sassari, che propone agevolazioni per favorire il ritorno in centro delle sassaresi e dei sassaresi. Ultimo, ma non per importanza, senza mancare di celebrare l’avvio di una nuova stagione di collaborazione tra Comune e Camera di Commercio, sancita da un accordo quadro per progetti cofinanziati in grado di innescare virtuosi processi di rigenerazione del tessuto sociale ed economico. Per l’edizione 2024 di Sassari Natale Insieme è stato scelto lo slogan L’atmosfera di Natale arriva a Sassari, una sorta di manifesto programmatico che sintetizza un cartellone di oltre 130 iniziative tra installazioni, attività commerciali a tema, iniziative di promozione enogastronomica, spettacoli, musica, giochi, luci e molto altro ancora. Le più importanti piazze cittadine ospiteranno i mercatini dedicati all’artigianato e all’enogastronomia.





Non mancherà Babbo Natale, pronto ad accogliere le letterine dei bambini nella sua casetta. Venerdì 6 dicembre alle 17 in piazza d’Italia via alla festa con l’inaugurazione del villaggio di Babbo Natale. E alle 17.30 in piazza Castello sarà acceso l’albero di Natale. Le luminarie saranno allestite in largo Cavallotti, piazza Tola, via Brigata Sassari, via Cagliari, emiciclo Garibaldi e via Roma. Torna Luci in Miniera, la manifestazione nata nel 2019 e che ogni anno dal 4 al 31 dicembre illumina l’ex borgo minerario dell’Argentiera, uno dei maggiori esempi di archeologia industriale del Nord Sardegna, in uno scenario suggestivo di luci, installazioni artistiche, e tour esperienziali.

Una città vestita a festa, per scrollarsi di dosso il malumore prodotto da una crisi che si trascina da tempo e affrontare col sorriso, la fiducia e l’entusiasmo la sfida di un cambiamento atteso da anni. Dal 6 dicembre – San Nicola, patrono della città – a Capodanno, culmine di un programma ricco e vario, Sassari va incontro al 2025 col suo abito migliore. Dalla pista di ghiaccio alle giostrine, dal villaggio di Babbo Natale ai mercatini natalizi, lungo il tragitto indicato da luminarie, vetrine addobbate e dal grande albero di Natale, per una festa animata da elfi e altri personaggi, da marching band e musica in filodiffusione: il centro cittadino indossa il vestito più luccicante per accogliere tutte e tutti, per assaporare il clima di festa e restituire alla città vecchia la centralità che nei decenni è andata persa. Senza dimenticare borgate e quartieri periferici, coinvolti nell’intento di portare serenità e ottimismo dappertutto. Quello del Comune di Sassari è uno sforzo senza precedenti. Uno sforzo economico considerevole, nella speranza di generare un indotto maggiore e sostenere l’economia locale.