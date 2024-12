Cagliari: Incontro sul nuovo Piano urbanistico comunale il 5 dicembre a Sant'Elia

Sarà esposto il progetto guida dell'area compresa tra il molo Ichnusa, il lungomare via Roma, la piazza Matteotti, l’isolato della stazione e il parco ferroviario, il fuso tra viale La Plaia e via Riva di Ponente, l'area portuale comprendente i moli Sabaudo e Rinascita; ancora, il progetto guida Su Siccu, la Fiera e il lungomare in viale Colombo; il progetto guida per Sant'Elia, il lungomare e le aree circostanti lo stadio, gli edifici di edilizia residenziale pubblica e il progetto guida per il Poetto e Marina Piccola”. Tutti i contenuti del Puc sono visionabili sul sito web di LabMet (link più sotto) in cui tutte le cittadine e i cittadini, le associazioni e i comitati sono invitati a commentare e dare un contributo sulla proposta di piano in elaborazione. Il processo di coinvolgimento e partecipazione rimarrà attivo fino al 31 dicembre 2024 su questo tema e su tutte le altre tematiche affrontate nelle scorse settimane, con l'impegno dell'Amministrazione comunale di tener conto dei contributi nella formulazione della proposta di piano da adottare nei primi mesi del prossimo anno.

Giovedì 5 dicembre 2024, dalle ore 18, nel quartiere Sant'Elia, presso il Centro polifunzionale d'Arte e Cultura “Il Lazzaretto” di via Dei Navigatori n. 1, si terrà il settimo e ultimo incontro del percorso di partecipazione per il nuovo Piano urbanistico comunale (Puc) di Cagliari, incentrato sulla valorizzazione delle aree fronte mare. Sono tanti gli aspetti legati alle aree di interfaccia con il mare affrontati nel Puc e che saranno condivisi con la cittadinanza. Per l’occasione, interverranno il presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, Massimo Deiana, e l’assessore regionale agli Enti locali, finanze e urbanistica, Francesco Spanedda. Come di consueto, sarà l’assessore comunale alla Pianificazione strategica, urbanistica e ambientale, Matteo Lecis Cocco Ortu, ad aprire i lavori: “In particolare, approfondiremo i progetti guida relativi alla valorizzazione delle aree fronte mare insieme ai professionisti che li hanno studiati.