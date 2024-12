Porto Torres: l'Antiquarium celebra 40 anni di storia e cultura

Il ciclo delle manifestazioni dedicate si aprirà nella Sala conferenze del Museo, sabato 7 dicembre 2024, dalle 17.00 alle 19.00, dove la Direzione regionale Musei Nazionali Sardegna e il Museo Archeologico Nazionale “Antiquarium Turritano, in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per le province di Sassari e Nuoro, hanno organizzato la conferenza dal titolo “Antiquarium, 40 Anni. La rete di Turris”. I rappresentati dei luoghi della cultura, dei musei e delle istituzioni, illustreranno le attività e i progetti realizzati nel tempo con l’Antiquarium. Arriveranno i contributi dai siti che hanno scritto la storia del Museo.





Luoghi prestigiosi come l’Altare Prenuragico di Monte d'Accoddi, la Pinacoteca Nazionale e il Museo Archeologico Nazionale G.A. Sanna di Sassari, il Museo del Porto, la Biblioteca Comunale, Turris Bisleonis, la Memoria Storica, la Basilica di San Gavino e l’Associazione Studio Xilografico Dettori di Porto Torres, e la partecipazione dei Musei della Tonnara di Stintino, Archeologico di Alghero, dei Villaggi Abbandonati di Sorso e dell'intreccio di Castelsardo.

L’Antiquarium compie 40 anni e celebra la sua attività in coincidenza con i preparativi per il Natale. Incontri, mostre, conferenze ed eventi per raccontare lo straordinario patrimonio culturale custodito nella città antica di Turris Libisonis, la colonia romana di Porto Torres, con l’obiettivo di fare rete e coinvolgere il territorio. Il Museo Archeologico nazionale “Antiquarium Turritano”, di Porto Torres, inaugurato il 15 dicembre 1984, festeggia il 40esimo anniversario di attività con un ricco programma di iniziative.