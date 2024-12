Alghero: inclusione senza barriere con la Lega Navale Italiana

Martedì 3 dicembre alle ore 17:30, sarà proiettato il film "I Promessi Sposi", interpretato da un cast composto interamente da persone con disabilità. L’evento, curato dall’Associazione Laboratorio delle Strategie di Alghero, vuole dimostrare come le persone con disabilità possano non solo partecipare, ma essere protagoniste di opere culturali, sfidando stereotipi e pregiudizi. Giovedì 5 dicembre, sempre alle 17:30, si terrà un incontro-dibattito dal titolo "Durante Noi - Dopo di Noi". Il focus sarà su due temi essenziali per le famiglie che convivono con la disabilità: il “durante noi”, ovvero le difficoltà quotidiane nell’assicurare il benessere e l’integrazione dei propri cari, e il “dopo di noi”, il complesso scenario che si apre con la perdita dei genitori o dei caregiver principali. Partecipano esperti del Laboratorio delle Strategie con il Progetto Odissea, il Comitato Durante Noi e AIAF Sardegna, con un approfondimento sulla Legge Dopo di Noi. Questi eventi rappresentano molto più che momenti di sensibilizzazione: sono un’opportunità per la comunità algherese di conoscere, ascoltare e comprendere le sfide che persone con disabilità e le loro famiglie affrontano ogni giorno. Riflettere su come rendere Alghero un ambiente più inclusivo e solidale non è solo un dovere morale, ma una responsabilità condivisa. Con iniziative come questa, la Lega Navale Italiana conferma il proprio impegno nel rendere il mare – e la società – uno spazio dove nessuno sia escluso.

In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, la sezione di Alghero della Lega Navale Italiana si fa promotrice di una campagna dal titolo significativo: "Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso". Un invito potente, rivolto alla comunità per riflettere sull'inclusione sociale delle persone con disabilità, abbattendo quelle barriere – fisiche, culturali e sociali – che spesso ne limitano la partecipazione alla vita comunitaria. Nel cuore della città, presso la Sede in Banchina del Porto, sono previsti due appuntamenti che mettono al centro il valore della diversità e il diritto alla piena cittadinanza.