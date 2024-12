TALANA (NU) – Arrestato 31enne di Lanusei per resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi





Durante il controllo, i militari hanno notato un fucile calibro 12 sovrapposto, equipaggiato con una torcia, posizionato sul sedile passeggero. Alla vista degli agenti, visibilmente preoccupato, ha opposto resistenza spintonando i Carabinieri e dandosi alla fuga nella boscaglia. Successivamente, l'uomo è stato rintracciato lungo la vecchia S.S. 389 in direzione Villanova Strisaili. La perquisizione del veicolo ha permesso di sequestrare, oltre al fucile risultato rubato, un coltello a serramanico e tre cartucce. Dopo le formalità di rito, il 31enne è stato condotto presso la casa circondariale “San Daniele” di Lanusei. Al termine dell'udienza di convalida tenutasi la mattina del 2 dicembre, il giudice ha disposto per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Nella notte del 30 novembre, i Carabinieri della Squadriglia Anticrimine di Arzana, con il supporto della Squadriglia di Lanusei, hanno tratto in arresto un 31enne di Lanusei nei pressi del comune di Talana. L'uomo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione e porto illegale di armi in luogo pubblico. Il giovane è stato individuato mentre sostava a bordo della propria autovettura in località “Su Fundale”.