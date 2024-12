Cagliari: riaperto il parcheggio di via Cesare Battisti

“Dopo 4 anni riapre il multipiano di via Cesare Battisti - commenta il sindaco Zedda - dando ulteriore respiro alla viabilità cittadina. Insieme a Parkar e al CTM, provvederemo all’apertura, in strutture, di ulteriori parcheggi in città e all’adozione di politiche sulla sosta, insieme alle agevolazioni per l’uso del trasporto pubblico. Per quanto riguarda i nuovi parcheggi, mi riferisco ai 50 posti auto nelle palazzine private di via de Magistris, al parcheggio multipiano di piazza Nazzari, ai parcheggi di proprietà regionale di viale Trieste. Sulle altre questioni riguardanti la viabilità, sono aperte le interlocuzioni con le Ferrovie per lo sviluppo del centro intermodale, con l’Ersu per ulteriori parcheggi all’interno della Casa dello studente di viale La Playa.





Stiamo lavorando inoltre per ripristinare la linea 7 del bus, con l’eliminazione delle impalcature che ostruiscono il passaggio in in via Lamarmora, a Castello”. “Abbiamo iniziato una serie di aperture di parcheggi e questo – ha aggiunto l'assessore Marcialis - è il primo in una zona che necessità di spazi soprattutto dopo la riapertura di viale Trieste. Un punto prezioso lavoratori e utenti in generale. I parcheggi sono utilizzabili facilmente anche per raggiungere il centro e questo non solo facilita il movimento di cittadine e cittadini ma alleggerisce il traffico in città aiutando tutti a vivere meglio”. “In collaborazione con il Comune di Cagliari – la conclusione di Carlo Andrea Arba - abbiamo accelerato i lavori per garantire la disponibilità di ulteriori spazi per la sosta prima delle festività natalizie. La posizione centrale di Via Cesare Battisti, nelle immediate vicinanze di viale Trieste, a due passi dal Teatro Massimo, dalla zona shopping e ristorazione, rende questo parcheggio strategico. Sempre nelle vicinanze sono situate le fermate degli autobus delle linee 1, 5, 9. Questa apertura non solo soddisfa una crescente domanda di parcheggi, ma rappresenta anche un passo cruciale verso il miglioramento della mobilità urbana nella nostra città." "Parkar è impegnata ad aprire nuovi parcheggi in struttura in città"

Dalle 7 di lunedì 2 dicembre 2024, è di nuovo a disposizione delle cittadine e dei cittadini cagliaritani, ma anche di turisti e di chi raggiunge Cagliari per motivi di studio o lavoro, il parcheggio multipiano di via Cesare Battisti. Con i suoi 200 posti auto (che presto arriveranno fino a 250) la struttura gestita da Parkar sarà un prezioso punto di riferimento non solo per la zona di viale Trieste ma anche un facile nodo di scambio per arrivare sia a piedi che utilizzando i mezzi pubblici verso il centro città. Nel corso della mattina, il sindaco di Cagliari Massimo Zedda ha raggiunto il parcheggio insieme all'assessore alla Mobilità Yuri Maricalis, al presidente del Consiglio comunale Marco Benucci e all'amministratore unico di Parkar Carlo Andrea Arba, per presentare la struttura alla stampa.