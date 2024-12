Quartu Sant'Elena: Alla Social Gallery la mostra di 'Farmacisti nel mondo' per aiutare i bimbi del Bangladesh

Una gioiosa condivisione possibile solo quando a tutti viene riconosciuta la stessa possibilità di accedere alle cure mediche, all’educazione. Solo così si può concretizzare quella libertà di pensiero e azione che restituisce dignità all’essere umano. La mostra, organizzata dall’associazione Farmacisti nel Mondo, nasce sotto la direzione artistica di Giovanni Coda, fotografo e regista pluripremiato nel mondo per le sue opere cinematografiche, che nella sua lunga carriera ultratrentennale si è sempre distinto per il suo sguardo autoriale dal forte impegno sociale. Le opere esposte sono rielaborate dal collettivo “Nostra Sanctissima” che grazie alla borsa di studio, finanziata a novembre del 2023 dall’organizzazione Farmacisti nel Mondo, ha consentito al collettivo la realizzazione della mostra solidale. Sarà possibile acquistare le opere in mostra, e il ricavato finanzierà il progetto della scuola per sordomuti “Samprity” a Satkhira in Bangladesh.

Un incontro fotografico per raccontare mondi, luoghi lontani e opportunità negate. Una mostra solidale per riflettere sul concetto della cooperazione e proporre uno sguardo diverso sulle tematiche della collaborazione, della solidarietà e della condivisione. Ideata per promuovere l’attenzione verso i progetti internazionali a supporto delle piccole comunità negli angoli più remoti dell’Africa, dell’America Latina e dell’Asia, la mostra, può essere una opportunità per riflettere sulle modalità di una cooperazione, fondata sulla condivisione e non sull’imposizione di modelli estranei al contesto culturale, e sul riconoscimento reciproco della pari dignità di ogni sapere.