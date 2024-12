Cronaca Sassari: dimensionamento scolastico 2025-2026, il territorio si confronta

Martedì 3 dicembre, alle ore 15:00, la Sala Angioy del Palazzo della Provincia di Sassari ospiterà la Conferenza territoriale sul dimensionamento scolastico per l’anno 2025-2026. A presiedere l’incontro sarà Gavino Arru, Amministratore Straordinario della Città Metropolitana di Sassari, affiancato da Sindaci, Dirigenti scolastici, rappresentanti sindacali e il Direttore dell’Ufficio scolastico provinciale. L’appuntamento non è privo di tensioni: il costante calo degli iscritti mette a rischio l’autonomia di diverse istituzioni scolastiche, con la soglia minima di 400 alunni che incombe come un limite difficile da superare. Il rischio concreto è la soppressione di alcune scuole, un colpo duro per i territori più piccoli, già provati da un progressivo svuotamento demografico. La conferenza sarà l’occasione per i 66 Sindaci della Città Metropolitana di Sassari di mettere sul tavolo le esigenze dei propri territori e per i Dirigenti scolastici di difendere il ruolo centrale delle scuole nelle comunità. Non ci saranno discorsi retorici, ma una discussione che potrebbe influenzare il futuro di intere generazioni.