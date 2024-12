Grifoni in volo sul Sud Sardegna: il progetto LIFE Safe for Vultures continua a dare speranza

Qui si uniscono ad altri cinque individui provenienti dai Paesi Bassi e dalla Repubblica Ceca, portando a 30 il numero di grifoni coinvolti in questa terza e più numerosa fase del programma di restocking. Dietro questo successo c’è una rete di collaborazioni internazionali che intreccia competenze e passioni. La VCF ha messo in campo contatti con centri di eccellenza come l’Artis Zoo di Amsterdam, il Gaia Park di Kerkrade e lo Zoo di Dvur Králové in Repubblica Ceca. Queste strutture non solo allevano grifoni in cattività, ma lavorano per la loro reintroduzione e protezione negli habitat naturali. I 30 grifoni ora a Villasalto si uniranno ai loro predecessori liberati tra aprile e ottobre, replicando i risultati straordinari raggiunti nel nord-ovest dell’isola, tra Bosa e Alghero, grazie al progetto LIFE Under Griffon Wings. Le loro abitudini alimentari e i loro spostamenti saranno monitorati attentamente, per assicurare il successo di un’iniziativa che mira a riportare stabilmente i grifoni nel Sud Sardegna. Ogni sguardo verso il cielo sarà un promemoria di ciò che si può fare quando la scienza incontra la determinazione. Il volo dei grifoni, simbolo di resilienza, non racconta solo la storia di un progetto di ripopolamento, ma quella di una Sardegna che guarda al futuro senza dimenticare il passato.

Un viaggio che racconta la rinascita: 25 giovani grifoni, nati nel 2024, sono sbarcati nei giorni scorsi a Porto Torres, provenienti dalla Spagna, per essere accolti nel progetto LIFE Safe for Vultures. Il loro destino è legato alla Sardegna, dove contribuiranno a ripopolare il Sud dell’isola, un territorio che, nel dopoguerra, aveva perso questi maestosi avvoltoi, fondamentali per l’ecosistema. Dopo il lungo viaggio da Villafranca de los Barros, in Estremadura, i grifoni sono stati presi in consegna dall’Agenzia Forestas, partner del progetto guidato dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Sassari, con la collaborazione del Corpo Forestale della Regione Sardegna, E-Distribuzione e la Vulture Conservation Foundation (VCF). Accolti inizialmente nella voliera di Monte Minerva, nel territorio di Villanova Monteleone, i grifoni sono stati trasferiti alla voliera di ambientamento di Villasalto, nel Gerrei, dove resteranno fino alla primavera.