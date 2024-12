Il fiuto di Rea: la fedeltà silenziosa che protegge Assolo

Un uomo di 63 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Oristano per detenzione illegale di munizioni e segnalato al Prefetto come assuntore di sostanze stupefacenti. Un risultato che conferma l’efficacia del piano di intensificazione dei controlli predisposto dal Comando Provinciale, con un’attenzione particolare alla prevenzione e repressione del traffico di armi e droga in vista delle festività natalizie. Rea non ha bisogno di proclami, né di riconoscimenti. Ogni suo passo, ogni suo fiuto, è guidato da una dedizione incrollabile. Lei è parte di una squadra che lavora nell’ombra, affrontando ogni giorno rischi per garantire sicurezza e legalità. Assolo, come tutta la comunità dell’Oristanese, può contare sull’impegno delle forze dell’ordine e dei loro straordinari alleati a quattro zampe.

Nell’alba velata di un tranquillo paesino dell’Oristanese, il silenzio è stato spezzato dall’arrivo dei Carabinieri. Assolo, teatro di un’operazione condotta con determinazione e precisione, ha visto le forze dell’ordine impegnate in una perquisizione decisiva che ha portato al sequestro di munizioni illegali e droga. A rendere possibile il successo, un’insostituibile alleata: Rea, una femmina di pastore tedesco del Nucleo Cinofili dello Squadrone Eliportato “Cacciatori” di Sardegna. Con il suo fiuto infallibile, Rea ha guidato i Carabinieri alla scoperta di un arsenale nascosto che includeva cartucce calibro 9, 24, 20 e 30.6 Springfield, oltre a sei grammi di marijuana e una strumentazione per il caricamento di polvere nelle cartucce. Gli uomini in divisa, coadiuvati dal Nucleo Cinofili, hanno operato con la precisione che li contraddistingue, ma è stato il lavoro silenzioso di Rea a fare la differenza.