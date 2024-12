Cagliari: premiati in Municipio i 7 progetti della Charity Goal

Un passo indietro, ex aequo, per tre iniziative: “L’orto terapeutico di Lu” de Il Giardino di Lu onlus e Mai più sole contro il tumore&Karalis Pink team, “Dentro i 10 anni e oltre…insieme” di Daniela Secchi e infine “Esiste un domani” di Le Belle Donne. A ciascuna delle tre proponenti andranno 2.500 euro. Terzi a pari merito, con un contributo di 1.000 euro, “Motor Self Helpness” dell’Associazione Passu Passu, “Rimettiamoci sui tacchi” di F&G Fit&Dance e “Danza la vita” dell’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti & La Forza delle donne. “La Solo Women Run rappresenta un evento di grande valore per la comunità, in quanto – ha commentato il presidente Benucci - unisce sport e solidarietà, promuovendo l’empowerment femminile e l’unità di intenti tra le partecipanti. Questa formula rende la corsa un momento di condivisione e partecipazione collettiva, in cui il messaggio principale e’ correre insieme a fare del bene. La SoloWomenRun rappresenta un simbolo di cooperazione, resilienza e condivisione. Dimostra come lo sport possa essere veicolo di cambiamento e unione”.





“Ancora una volta – ha aggiunto l'assessora Giua Marassi – si conferma il forte legame tra Cagliari e la SoloWomenRun. Un legame all’insegna dello sport e dei diritti, dove noi donne siamo protagoniste di un messaggio universale di uguaglianza e parità, per dire NO a qualsiasi forma di discriminazione o sopruso. Lo facciamo attraverso la corsa, attraverso la determinazione, attraverso l’unione e il coraggio di chi, passo dopo passo, corre verso il cambiamento. Per una società più giusta e più equa, dove il dialogo e il confronto possano sempre prevalere, e dove lo sport possa continuare ad essere uno strumento a servizio dei valori positivi e della solidarietà”.

L'obiettivo fondamentale non era quello di vincere, ma riuscire a presentare dei progetti di responsabilità sociale utili alla collettività. E per questo l'organizzazione del Charity Goal ha deciso di premiare, oltre ai primi 3, tutti e 7 i progetti presentati nell'ambito dell'iniziativa abbinata alla Cagliari SoloWomenRun. La premiazione, alla quale hanno preso parte anche il presidente del Consiglio comunale, Marco Benucci e l'assessora alla ecologia urbana, ambiente e verde pubblico Luisa Giua Marassi, ospitata nella mattina di oggi, venerdì 29 novembre 2024, nell'Aula consiliare del Palazzo Civico di via Roma a Cagliari, è stata anche l'occasione per annunciare l'appuntamento del 2025 con la corsa in rosa che si terrà il 16 marzo (con iscrizioni aperte online e tramite i gruppi a partire dal 14 dicembre 2024 e info su info@solowomenrun.it). Sul gradino più alto del podio, tra quelli presentati, secondo quanto stabilito dalla Commissione appositamente nominata, è andato il progetto “Un camper per la prevenzione” del Gruppo Abbracciamo un sogno, che ha ricevuto 5.000 euro.