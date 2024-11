Orune: trasportava prodotti contraffatti, denunciato un uomo originario di Napoli

Sui beni erano stati apposti marchi noti, falsificati per rendere la merce più appetibile e aumentarne il valore di vendita. Informata la Procura della Repubblica di Nuoro, i Carabinieri hanno denunciato l’uomo in stato di libertà per il reato previsto dall’articolo 474 del codice penale, relativo all’introduzione e commercio di prodotti con segni falsi. Tutta la merce è stata immediatamente sequestrata. L’indagine, attualmente nella fase preliminare, mira a chiarire ulteriormente i dettagli della vicenda. Come sempre, l’effettiva responsabilità dovrà essere accertata alla luce degli sviluppi investigativi e probatori.

Un’auto trasformata in un vero e proprio bazar su quattro ruote è finita sotto la lente dei Carabinieri di Orune durante i consueti controlli sulle strade del paese. A bordo, un uomo originario di Napoli, classe ’80, trasportava una quantità considerevole di merce: lampade a led, tagliaerba, asciugacapelli e altri articoli di uso comune, tutti con marchi contraffatti. I militari, dopo aver fermato l’auto e svolto i primi accertamenti, hanno ricostruito l’origine dei prodotti, riconducibili a un negozio cinese di Napoli.