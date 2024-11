Cagliari, al via il Bonus Natale 2024: solidarietà e sostegno agli anziani in difficoltà





Le domande per richiedere il Bonus dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la piattaforma telematica dedicata sul sito del Comune di Cagliari, utilizzando SPID o Carta d’identità elettronica (CIE). Il periodo di presentazione è fissato dalle ore 12 del 28 novembre 2024 fino alle ore 12 del 10 dicembre 2024. Questo sistema digitale assicura trasparenza e rapidità, offrendo una modalità accessibile a tutti, con l’eventuale supporto di familiari o persone di fiducia. L’iniziativa rappresenta un segnale forte di solidarietà, riaffermando l’impegno dell’Amministrazione a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione. Il Bonus Natale non è soltanto un aiuto economico, ma un gesto simbolico che punta a rafforzare il senso di comunità, garantendo un Natale più sereno a chi è più esposto alle difficoltà quotidiane. Per ulteriori informazioni, i cittadini possono contattare il Comune inviando un’email all’indirizzo servizi.sociali@comune.cagliari.it. Un piccolo gesto che racchiude un grande significato, riaffermando il valore della solidarietà in un periodo di festa.

Cagliari si prepara a celebrare il Natale con un gesto concreto di vicinanza ai suoi cittadini più fragili. L’Amministrazione Comunale ha annunciato l’avvio del Bonus Natale 2024, una misura di sostegno economico destinata agli anziani in difficoltà, per garantire loro un aiuto tangibile in un periodo così speciale dell’anno. L’iniziativa, parte del programma “Natale per Tutti” approvato dalla Giunta Comunale con la Deliberazione n. 195 del 26 novembre 2024, si rivolge a cittadine e cittadini di età pari o superiore a 67 anni. Per accedere al Bonus, i richiedenti devono disporre di un reddito mensile derivante da pensioni, comprese quelle per artigiani e commercianti, inferiore a 800 euro, o avere un ISEE non superiore a 12.000 euro. Il contributo sarà inizialmente di 100 euro, ma, qualora le risorse disponibili lo consentano, potrà essere incrementato fino a 200 euro per ciascun beneficiario.