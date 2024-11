Sbarca a Olbia con 30 chili di cocaina: tra i mobili, un carico di vergogna

A dare il colpo di grazia al "trasportatore" sono stati Betty e Dante, i cani antidroga, veri protagonisti di questa storia. Fiuto infallibile, neanche fosse un film, e in pochi minuti il carico è saltato fuori: trenta chili di polvere bianca, un valore da capogiro sul mercato, pronto a riempire le piazze di spaccio. E il camion? Sarà esaminato con cura, perché chissà, magari nei cassetti c’è ancora qualcosa. Non si sa mai. Intanto il 37enne è stato arrestato in flagranza di reato, accusato di traffico di stupefacenti, con buona pace di chi lo aspettava a destinazione. Ma la vera domanda è un’altra: fino a quando? I porti della Sardegna sono diventati uno snodo chiave per traffici illeciti, mentre i criminali continuano a inventarsi di tutto per passare inosservati. Mobili, frutta, pesce, tanto vale aspettarsi un carico di cocaina nascosto in un presepe. Eppure, è sempre la stessa storia. Ci scandalizziamo, ma sappiamo bene che non sarà l’ultimo colpo. Per ogni carico scoperto, chissà quanti riescono a sfuggire. E allora ci si chiede: cosa serve per mettere fine a questo circo? Forse una rivoluzione dei controlli, un investimento più serio in sicurezza, o magari un po’ più di fortuna. Per ora, ci resta solo l’amara soddisfazione di sapere che questo carico non arriverà mai sulle strade. Ma è abbastanza?

