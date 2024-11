Feriae Matricularum 1969+55: il 40° capitolo della Goliardia Turritana tra tradizione e celebrazione

A voi, attuali studenti , si leva il richiamo della Smatricolazione. Smatricolarsi non è un semplice atto, ma un giuramento d’amore alla cultura, alla libertà e alla vita. Si svelerà a voi il mistero della Goliardia, il cui spirito vive nella poesia dei nostri riti, nel colore dei nostri berretti e nell’antica e solenne Liberatio Scholarum. A voi, alumni , che un tempo avete conosciuto o vissuto la Goliardia, oggi si rivolge un invito altrettanto solenne. Tornate! Tornate a calcare il palcoscenico della nostra Università, ad essere testimoni viventi di un passato glorioso che si fonde con il presente. Che abbiate indossato la feluca o ne siate stati solo spettatori affascinati, oggi avete l’occasione di rinnovare il legame con l’università e con un capitolo che vi appartiene. Questa non è solo una festa. È una celebrazione di chi siete stati, di chi siete e di chi potreste ancora essere. È il canto dell'università, l’essenza della Goliardia, il grido di un mondo che non conosce limiti né compromessi.





Siate presenti, tutti voi, attuali studenti, alumni e amici di un tempo. Il 40° capitolo de “La Grande Storia” non può essere scritto senza di voi. Brindate con noi, brindate per noi, intrecciamo ancora una volta il riso con il sapere, il gioco con l’ardore, il passato con il futuro. Scoprite gli appuntamenti che daranno vita al 40° capitolo della nostra gloriosa epopea goliardica: Domenica 8 dicembre 2024: La storica Discesa dei Carruzzi tornerà in Viale Trento, portando con sé emozioni, creatività e il vero spirito della competizione goliardica. Giovedì 12, Venerdì 13 e Sabato 14 dicembre 2024: I sontuosi cortei della Liberatio Scholarum attraverseranno Sassari, simbolo della libertà accademica, e si concluderanno con solenni cerimonie in Piazza d’Italia, dalle ore 12:00 alle ore 13:00. Sabato 14 dicembre 2024: La grande Festa delle Matricole in Piazza Università sarà l’apice di questo straordinario capitolo!

Dal trono augusto della Goliardia Turritana, il Pontefice Massimo Pantaleone I “Magister Artium”, custode delle tradizioni e garante della libera espressione dello spirito accademico, leva il proprio invito affinché nessuno, che sia ancora in cammino fra le aule dell’Ateneo o che ne abbia ormai varcato le soglie verso il mondo del lavoro, resti indifferente al richiamo della storia e della gloria. Si annunciano e si proclamano le celebrazioni delle Feriae Matricularum 1969+55, epifania di riti goliardici e apoteosi della tradizione universitaria, che quest’anno si erge a pietra miliare nella Grande Storia della nostro Ordine, il 40° capitolo di un’opera senza tempo. Ognuno di voi, con il proprio vissuto, è stato e può ancora essere un protagonista di questa narrazione epica.