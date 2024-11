Oristano: sanità carceraria e sicurezza al centro del Comitato provinciale

Alla riunione hanno partecipato rappresentanti di alto livello, tra cui il Questore, il Comandante Provinciale dei Carabinieri, il Vice Comandante della Guardia di Finanza, il Direttore Generale della ASL di Oristano, il Sindaco e il Direttore della struttura penitenziaria. Durante l’incontro, il Direttore Generale della ASL ha illustrato le iniziative in corso per affrontare la carenza di medici, citando soluzioni ispirate al modello degli ASCOT, già sperimentato per i medici di base. Oltre alla sanità carceraria, il Comitato ha affrontato temi di sicurezza stradale e prevenzione di atti criminosi. Con il coinvolgimento dell’ANAS e del Dirigente della Polizia Stradale, si è discusso della necessità di migliorare il controllo dei varchi strategici lungo la Strada Statale 131. Il Prefetto ha chiesto l'installazione di telecamere di videosorveglianza per rafforzare la prevenzione e la repressione dei reati, richiesta accolta positivamente dall’ANAS, che ha promesso la predisposizione di un progetto in tempi brevi. Parallelamente, il Sindaco di Oristano ha riferito sull’ampliamento del sistema di videosorveglianza cittadino, con particolare attenzione al centro storico. A margine dell’incontro, il Prefetto Angieri ha espresso soddisfazione per il clima di collaborazione istituzionale, sottolineando l’importanza di una sinergia tra enti per affrontare le sfide del territorio. "Ringrazio tutti i presenti per il lavoro svolto. Solo un impegno congiunto può garantire risultati duraturi per la sicurezza e il benessere della comunità", ha concluso.

Si è tenuta ieri, 27 novembre, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica presieduta dal Prefetto di Oristano, Salvatore Angieri. Al centro del dibattito, due temi urgenti: la carenza di medici presso la Casa di Reclusione di Massama e le strategie per la prevenzione e repressione dei reati sul territorio. Il Prefetto ha sottolineato l'importanza di affrontare con urgenza la questione sanitaria nella struttura penitenziaria, segnalando che il contratto con l’unico medico attualmente operativo è in scadenza. "Occorre ogni sforzo possibile per risolvere le criticità che persistono da oltre un anno e che potrebbero aggravarsi ulteriormente", ha dichiarato Angieri, evidenziando che il problema non solo incide negativamente sulla gestione della Casa di Reclusione, ma ha anche ripercussioni sul servizio sanitario territoriale e potenziali implicazioni per l’ordine pubblico.