Natale a Doglio: la magia delle feste in centro città

Parallelamente, a partire dallo stesso weekend, l’Osteria del Forte porterà momenti di allegria anche ai più piccoli, offrendo loro kit natalizi creativi pensati per intrattenerli durante i pasti, concedendo ai genitori un momento di relax per godersi appieno il gusto delle festività. Dal 29 novembre al 1 dicembre, il Teatro Doglio ospiterà il prestigioso LEI Festival, che quest’anno esplora il tema del gioco. L'evento culturale, che ha ospitato negli anni alcuni dei più grandi intellettuali e protagonisti del panorama culturale contemporaneo, vedrà anche in questa stagione la partecipazione di ospiti illustri come Umberto Galimberti, che condividerà la sua visione sulla natura del gioco nell’evoluzione della società. Domenica 8 dicembre, dalle 16:00 alle 19:00, la Corte Doglio si animerà in occasione dell’attesissimo Meet Santa con Babbo Natale che accoglierà i più piccoli in un incontro magico, mentre la tradizionale cerimonia di accensione dell’Albero, realizzata in collaborazione con Seconda Stella, arricchirà l’evento, regalando un’atmosfera ancora più magica. Il programma prosegue con eventi imperdibili, come il Christmas Gospel di Teatro Doglio del 14 dicembre giunto quest’anno alla sua quarta edizione, una straordinaria performance che celebra la gioia e la speranza attraverso le straordinarie voci internazionali di Junior Robinson e Lois Kirby accompagnate dal Black Soul Gospel Choir, regalando al pubblico una serata indimenticabile nel segno della musica gospel contemporanea. Il 15 dicembre sarà la volta dell’Elves’ Village, un programma di attività natalizie gratuite pensato per i più piccoli, con giochi e laboratori creativi a cura di Kids&Us. Dalle 09:30 alle 12:30, la Corte Doglio si trasformerà nella 'casa degli elfi', con angoli dedicati e attività a tema natalizio, che si svolgeranno in inglese. Tra i laboratori creativi, i bambini prepareranno la letterina per Babbo Natale: i più grandi utilizzeranno una calligrafia speciale e materiali come la ceralacca, mentre i più piccoli, in un angolo a loro dedicato, si divertiranno con i colori a dita. I piccoli creativi potranno anche divertirsi con giochi natalizi e costruire ghirlande di polistirolo e lana o creare decorazioni per l’albero con le perline. Non mancherà lo storytelling natalizio, che affascinerà tutti i bambini, trasportandoli nel magico mondo del Natale con racconti adatti a ogni fascia di età. Il 21 dicembre, l’atmosfera di Palazzo Doglio diventerà ancora più festiva con l'allestimento del Giardino d’Inverno a tema natalizio, che trasporterà tutti in un luogo incantato. Alle 18:00, il Teatro Doglio ospiterà lo spettacolo “Mamma…l’aereo”, una rappresentazione teatrale ispirata al classico film di Natale, che regalerà sorrisi e emozioni a tutta la famiglia. In scena una storia ricca di colpi di scena, gag spassose e momenti comici irresistibili che conquisteranno i piccoli spettatori e faranno tornare bambini anche gli adulti. Le celebrazioni continuano con la tradizionale Cena della Vigilia il 24 dicembre, un’occasione speciale per festeggiare la notte più magica dell’anno, seguita dal Pranzo di Natale il 25 dicembre, entrambi firmati dallo chef Alessandro Cocco, che proporrà un menù raffinato e ispirato alle tradizioni natalizie. La magia del Teatro Doglio tornerà protagonista il 28 dicembre con il Candlelight, un’esperienza musicale unica illuminata dalla luce di migliaia di candele, creando un’atmosfera intima e suggestiva, perfetta per chi cerca un momento di serenità e bellezza in vista del nuovo anno. Infine, il 31 dicembre, Palazzo Doglio saluterà il nuovo anno con un’indimenticabile Cena di Capodanno, seguita da musica dal vivo e un emozionante countdown nella Corte, per accogliere il 2025 in grande stile. Come ogni anno, non mancherà l’occasione per approfittare di straordinarie promozioni. Già dal 29 novembre alle ore 10, con il Black Friday Long Weekend, saranno disponibili, presso il Christmas Corner e nella sezione dedicata del sito web, sconti esclusivi per l’acquisto dei gift voucher legati alle esperienze di Palazzo Doglio, sui biglietti degli spettacoli del Teatro Doglio e gli eventi della Forte Arena. Gli sconti proseguiranno fino al Cyber Monday del 2 dicembre.

Palazzo Doglio si prepara a celebrare la stagione più attesa dell’anno con un programma esclusivo di eventi e attività, che trasformeranno ogni angolo della struttura in un incantevole scenario natalizio. Tra decorazioni suggestive, momenti pensati per grandi e piccini, e appuntamenti unici, il Natale a Doglio si preannuncia come un’esperienza imperdibile, ricca di emozioni e sorprese. Il 30 novembre segna l’inizio della stagione dei Winter Drinks presso l’American Bar, un appuntamento fisso del fine settimana che accompagnerà gli ospiti fino a gennaio. Ogni sabato e domenica, dalle 12:00 alle 21:00, sarà possibile assaporare vin brulé, castagne e cioccolata calda con marshmallow. Il tutto, immersi nell’atmosfera magica delle luci natalizie che avvolgono la Corte.