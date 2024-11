Pac 2024, caos e disastri: gli agricoltori sardi nel mirino dell’algoritmo

Il risultato? Terreni che non possono più ricevere i titoli PAC, con un impatto devastante sui bilanci di chi si spacca la schiena ogni giorno per mandare avanti un’attività agricola o zootecnica. Tore Piana non usa mezzi termini: “Il sistema applicato alla carta dei suoli è fallimentare. Trasforma la realtà in anomalie inesistenti, causando mancati pagamenti e tagli inaccettabili per le aziende.” Il CSA ha già partecipato a un incontro a Roma con AGEA, durante il quale si è deciso di abbandonare questo sistema di controllo malfunzionante e tornare a quello di due anni fa. Una mossa che, si spera, permetterà di risolvere il 90% delle anomalie entro cinque giorni, con un nuovo aggiornamento fissato per il 2 dicembre. Tuttavia, l’attesa è una condanna per gli agricoltori sardi. “La politica regionale è silente e assente,” accusa Piana, chiedendo all’assessore regionale all’Agricoltura un intervento immediato su ARGEA per garantire che i pagamenti mancanti vengano recuperati entro i primi giorni di dicembre. Ma non finisce qui. Il CSA sta già preparando una modulistica per sollecitare interventi urgenti e ha convocato un pool di avvocati per verificare se ci siano gli estremi per azioni legali. È l’ennesima dimostrazione che la tecnologia, se mal gestita, può diventare una trappola anziché una risorsa. Per gli agricoltori sardi, intanto, la pazienza è finita.

C’è un’aria pesante tra gli agricoltori e gli allevatori sardi in queste ore. Gli anticipi della PAC 2024, tanto attesi e previsti per oggi e domani, rischiano di trasformarsi in un disastro gestionale senza precedenti. Secondo il Centro Studi Agricoli, presieduto da Tore Piana, circa 5.000 aziende dell’isola vedranno i propri pagamenti ridotti drasticamente o, peggio ancora, bloccati del tutto. E la causa? Non un evento naturale, non una crisi di mercato, ma un algoritmo. Sì, avete capito bene: un sistema di controllo implementato da AGEA, supportato da un’Intelligenza Artificiale, sembra aver deciso che terreni da sempre pascolati, spesso ricchi di cespugli, siano improvvisamente diventati “bosco”.