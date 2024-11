Sa Segada e Tanca Farrà: un inno alla vita con la Giornata Nazionale dell'Albero

La presidente della Rete delle Donne, Speranza Piredda, accompagnata da una delegazione, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione su un tema così delicato. Il momento centrale della mattinata è stato dedicato alla piantumazione delle piante donate da Forestas, affidata ai bambini, che con entusiasmo hanno messo a dimora alberi destinati a crescere insieme a loro. In contemporanea, il maneggio "Il Grifone" ha regalato ai più piccoli l’emozione del battesimo della sella, animando un’atmosfera già ricca di energia. Dopo il pranzo all’aperto, preparato con prodotti locali, il pomeriggio è proseguito tra giochi che hanno coinvolto bambini e adulti, una pentolaccia e la dimostrazione della preparazione di marmellate di arance e fragole, realizzate con prodotti locali e trasformate con maestria dalle cuoche del Comitato.





A chiudere la giornata, un momento di condivisione attorno alle caldarroste e al dolce offerto a tutti i presenti. La solidarietà non è mancata: durante l’evento sono stati raccolti beni di prima necessità per l’iniziativa "Il Miracolo di Natale", che proseguirà fino al 19 dicembre con la consegna dei doni alla chiesa della Mercede. Un gesto che dimostra ancora una volta il forte legame della comunità con chi ha più bisogno. Il Comitato di Borgata ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito al successo dell’evento: le famiglie e i bambini, Forestas per le piante, il Comune di Alghero, la Fondazione Alghero, la Cia provinciale di Sassari, Alghero in House e la direttrice Sara Ceccotti per il supporto organizzativo. Un ringraziamento speciale è stato riservato al sindaco Raimondo Cacciotto, agli assessori, ai consiglieri comunali Christian Mulas, Beatrice Podda e Lelle Salvatore, al parroco Don Lorenzo Piras, alla Rete delle Donne e al maneggio "Il Grifone". Importante il contributo di Anturium e Floricoltura Dimarco, che hanno arricchito l’evento con la loro esperienza.

Domenica scorsa, la borgata di Sa Segada-Tanca Farrà si è trasformata in un luogo di condivisione e partecipazione con la tradizionale Giornata Nazionale dell’Albero, organizzata dal Comitato di Borgata con il patrocinio del Comune di Alghero, della Fondazione Alghero, di Forestas e della Cia. Una giornata che, come ogni anno, ha saputo unire grandi e piccoli attorno al valore simbolico e pratico degli alberi, arricchita da momenti di riflessione, attività ludiche e gesti di solidarietà. L’evento si è aperto con l’inaugurazione ufficiale alla presenza delle autorità civili e religiose, seguita da un momento di riflessione sulla Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, celebrata lo scorso 25 novembre.