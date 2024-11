Wine Wednesday e Alghero International Meetup: mercoledì 27 novembre a La Cantina

L’esperienza è immediata: si entra a La Cantina, si sceglie un calice di vino e ci si accomoda a un tavolo per parlare con nuove persone, in inglese. L’atmosfera è rilassata e la conversazione è facilitata da alcuni giochi pensati per far divertire i partecipanti. Un’opportunità speciale per migliorare il proprio inglese, esplorare nuove culture e ampliare la rete di conoscenze, accompagnati da una selezione di vini locali e stuzzichini con prodotti tipici sardi. L’appuntamento di mercoledì 27 novembre vedrà inoltre una novità: durante la serata sarà presentato il vino Zeniosu, Monica di Sardegna DOC, indicato come “Vino del mese” dall’enoteca. I partecipanti potranno effettuare una piccola degustazione, per rendere l’evento ancora più interessante e informale. «La Cantina è felice di ospitare questo format, che rispecchia valori e ragioni alla base della creazione di questo spazio: far conoscere le persone, creare nuove connessioni ed espandere la cultura del bere bene e di Alghero città del vino», afferma il management della Cantina Santa Maria La Palma, proprietaria della vineria La Cantina. L’evento è aperto a tutti, senza costo di ingresso o richiesta di prenotazione: basta entrare a La Cantina mercoledì 27 novembre dalle 18.30, scegliere il proprio calice preferito e unirsi alla serata. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare La Cantina al numero 0796010139, via WhatsApp al 3401504886, o attraverso i loro canali social.

La vineria ed enoteca La Cantina, in via XXIV Maggio ad Alghero, mercoledì 27 novembre ripropone il Wine Wednesday, un evento unico che unisce il piacere del vino alla pratica della lingua inglese. Mercoledì 27 novembre Alghero riaccoglie il format Wine Wednesday, all'interno del progetto Alghero International Meetup: un’occasione per riscoprire l’atmosfera cosmopolita della città, a partire dalle 18.30 presso La Cantina, enoteca situata in via XXIV Maggio. Anche in autunno, Alghero si apre al mondo: La Cantina diventa il luogo di ritrovo ideale per italiani e stranieri che vogliono arricchire il proprio bagaglio linguistico e culturale in un ambiente informale, incontrando nuove persone. Wine Wednesday – un format ideato dal creativo Claudio Simbula, portato avanti con il team de La Cantina Alghero e dedicato alla community Alghero English Speakers – è un evento semplice e divertente.