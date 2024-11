Solo 100 euro per Luca Melosu di Sedilo ad "Affari Tuoi"

Una scelta audace, che ha fatto sperare in un colpo di fortuna fino all'ultimo istante. Melosu ha deciso di tenere stretto il pacco numero 8, con il quale aveva iniziato l'avventura, fino al momento decisivo. Ma proprio al fotofinish, spinto dalla curiosità, ha scelto di scambiarlo con il pacco numero 3, rappresentante il Trentino-Alto Adige. All’apertura, però, l’amara sorpresa: il contenuto era di soli 100 euro in gettoni d’oro. Un epilogo che lascia un po’ di rammarico, ma che non cancella la straordinarietà di questa esperienza. Per Luca, appassionato di musica e organetto, e per il fratello Francesco, sarà un ricordo indelebile di una serata vissuta da protagonisti, portando un po' di Sardegna in prima serata.

Poteva andare decisamente meglio per Luca Melosu, il giovane di Sedilo che domenica sera ha tenuto il pubblico incollato agli schermi partecipando al celebre gioco dei pacchi su Rai Uno. Una serata che, nonostante il finale amaro, resterà nel cuore del giovane barista, accompagnato in studio dal fratello Francesco. La partita si è giocata su un filo di emozioni. Luca ha avuto il coraggio di rifiutare ben due offerte allettanti del "Dottore": 45.000 euro prima e 50.000 euro subito dopo.