Alghero: traliccio cade in palestra e sfiora una 12enne, istituzioni nel mirino

Il panico tra gli atleti e i presenti è stato immediato, ma per fortuna nessuno ha riportato ferite. La palestra, frequentata al mattino dagli studenti e al pomeriggio da diverse società sportive, è di proprietà della Provincia di Sassari. La dirigenza scolastica ha subito precisato che la manutenzione degli impianti non è sotto la responsabilità dell’istituto, ma della Provincia stessa. Da parte sua, la società sportiva ha fatto sapere di aver segnalato in passato le condizioni precarie dell’impianto. Tuttavia, l’autorizzazione ricevuta per l’utilizzo della struttura era stata considerata una garanzia di sicurezza, un presupposto che l’incidente ha drammaticamente smentito.





La domanda ora è inevitabile: come può una struttura pubblica, utilizzata da giovani atleti, essere lasciata in condizioni tali da rappresentare un pericolo per chi la frequenta? Le istituzioni competenti, Provincia in primis, devono fornire risposte e agire immediatamente per garantire la sicurezza degli spazi. Non servono altri incidenti per comprendere la necessità di interventi tempestivi. La manutenzione non può più essere rimandata: la sicurezza di ragazzi e famiglie non è negoziabile.

Un episodio che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato nella palestra dell’Istituto Professionale di Alghero. Durante un allenamento dell'Aliva Volley, venerdì scorso, uno dei tralicci che reggono la rete è crollato, mancando di un soffio una ragazza di 12 anni.