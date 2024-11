Tutti a bordo con la Lega Navale: un mare di inclusione il 3 dicembre ad Alghero

La Sezione di Alghero, per questo evento, collabora con l’associazione di volontariato “Laboratorio delle Strategie”, un’organizzazione composta da familiari di persone con disabilità intellettiva, da anni attiva nel territorio algherese. Grazie a questa sinergia, l’inclusione sociale trova nuovi spazi di espressione, unendo sport, cultura e formazione. La proiezione del film rappresenta molto più di un semplice momento artistico: è un viaggio nella scoperta delle potenzialità, nell’accettazione delle diversità e nella valorizzazione del talento. Attraverso l’arte e il teatro, gli attori coinvolti trovano un’opportunità di crescita personale e di socializzazione, dimostrando che la disabilità non è un limite, ma una diversa espressione della creatività umana. Questo evento è parte di un impegno più ampio della Lega Navale Italiana nel promuovere la nautica solidale e inclusiva. La campagna “Tutti a bordo” si basa sulla collaborazione con scuole, associazioni e istituzioni locali per creare una rete di supporto che favorisca l’integrazione delle persone con disabilità, sensibilizzando al contempo la comunità sull’importanza di un approccio inclusivo. L’inclusione, però, non è solo un concetto: è un atto concreto. Attraverso iniziative come questa, la Lega Navale trasforma il mare in uno spazio accessibile e accogliente, capace di abbattere barriere fisiche e culturali. Ogni attività, ogni collaborazione, ogni progetto è pensato per costruire un ambiente dove la solidarietà e il rispetto reciproco siano i veri protagonisti. Invitiamo tutti a partecipare a questo importante evento presso la sede della Lega Navale di Alghero, per scoprire come l’arte, il mare e la comunità possano unirsi per creare un mondo più inclusivo e accogliente. La vera forza sta nella condivisione: il mare è di tutti, senza esclusioni.

Il prossimo 3 dicembre 2024, la Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana aprirà le porte a un evento speciale, unendo il mare e l’arte per celebrare la “Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità”. L’appuntamento, che inizierà alle 17:30, prevede la proiezione del film “I Promessi Sposi”, frutto del lavoro di un gruppo di attori con disabilità che, attraverso il teatro e l’arte, dimostrano come il talento e la forza di volontà possano abbattere ogni barriera. L’iniziativa fa parte della campagna “Tutti a bordo con la Lega Navale, nessuno escluso”, che punta a rendere il mare e le acque interne accessibili a chiunque, indipendentemente dalle limitazioni fisiche, motorie, intellettive, psichiche o sensoriali. L’obiettivo è chiaro: creare un ambiente inclusivo e senza ostacoli, dove il mare diventi simbolo di libertà, uguaglianza e opportunità per tutti.