"Sardegna in viaggio": il nord dell’Isola incanta fino a Times Square

L’obiettivo non è solo consolidare la presenza del Nord Sardegna sui mercati nazionali, ma anche proiettarlo in una dimensione internazionale, dove tradizioni e modernità si intrecciano. Eventi, riti e cultura sono stati i protagonisti di un viaggio che ha toccato Napoli, Roma e Milano, per concludersi al Nuraghe di Santu Antine, a Torralba. Ogni tappa ha offerto uno spettacolo che ha incantato i presenti, con musica, cavalieri e costumi tradizionali. Il percorso ha raggiunto il suo culmine a Times Square, dove i video promozionali realizzati durante le tappe italiane sono stati proiettati sui giganteschi schermi della Grande Mela, portando le immagini del Nord Sardegna a milioni di persone. Un risultato che ha avuto una risonanza globale, amplificato dai social network, dove il progetto ha registrato apprezzamenti e condivisioni, rendendo virale il messaggio della Sardegna come destinazione unica. I numeri parlano chiaro: dal 2019, Salude&Trigu ha raggiunto oltre 50 milioni di contatti grazie a una strategia di comunicazione che unisce eventi locali a campagne di promozione internazionale. Solo quest’anno sono stati sostenuti 87 eventi in 62 comuni, coprendo 200 giornate dedicate a manifestazioni che spaziano dalla musica alle arti visive, dai riti tradizionali alla letteratura.





Per il 2024, la Camera di Commercio ha investito circa un milione di euro, dimostrando una chiara volontà di puntare sul turismo come motore di sviluppo. Tra le iniziative più rappresentative del progetto figurano appuntamenti come la Wine Week di Alghero, Benvenuto Vermentino di Olbia e il Nautic Event di Porto Torres. Eventi di grande richiamo che, insieme, hanno contribuito a rafforzare l’identità del Nord Sardegna come destinazione turistica di qualità. La promozione del territorio si è avvalsa di agenzie specializzate come Punkomat e Visit Italy, che hanno saputo tradurre le eccellenze locali in una narrazione moderna e accattivante, capace di catturare l’attenzione di un pubblico sempre più ampio. Ruben Santopietro, di Visit Italy, ha descritto il lavoro svolto come un esempio di come il marketing territoriale possa valorizzare la cultura e le tradizioni senza snaturarle. Con “Sardegna in viaggio”, il Nord Sardegna si afferma come una destinazione capace di andare oltre il turismo stagionale, proponendosi come un luogo dove storia, cultura e innovazione convivono armoniosamente. Un progetto che, partendo dal cuore dell’Isola, ha saputo conquistare quello del mondo.

