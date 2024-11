Con la moto contro un camion sulla 554: muore 55enne, quarta vittima in quattro giorni

Il motociclista è stato sbalzato violentemente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti i medici del 118, i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale dell’Anas. I tentativi di rianimare il 55enne sono stati purtroppo vani. Il tratto di strada, all’altezza del chilometro 8,800, è stato chiuso al traffico, con pesanti rallentamenti. Quello di oggi è il quarto decesso sulle strade sarde in appena quattro giorni. Sabato scorso, tre diciassettenni avevano perso la vita in un incidente che ha scosso tutta l’isola. Una strage che sembra non arrestarsi, lasciando dietro di sé dolore e vite spezzate.

Una tragedia dietro l’altra sulle strade della Sardegna. Questa mattina, un uomo di 55 anni ha perso la vita in un incidente tra una moto e un camion sulla statale 554, all’altezza del bivio di Quartucciu, nella città metropolitana di Cagliari. Efisio Pancrazio Saba, nato in Svizzera ma residente a Cagliari, viaggiava in sella a una Honda 600 quando è avvenuto lo scontro fatale con un autoarticolato. Secondo le prime ricostruzioni, il camionista non si sarebbe accorto subito dell’impatto, procedendo per alcuni metri prima di fermarsi per prestare soccorso.