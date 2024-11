Panathlon Club di Alghero: borse di studio per premiare eccellenza scolastica e sportiva

Sarà un momento di grande valore per la comunità, arricchito dalla presenza degli studenti concorrenti, dei rappresentanti scolastici, delle istituzioni religiose e dell’amministrazione comunale. Durante l’evento saranno assegnati anche riconoscimenti agli alunni delle scuole elementari, grazie al supporto della famiglia Di Marco, che da anni sostiene l’iniziativa con un contributo concreto e significativo. Le borse di studio del Panathlon non rappresentano solo un premio per chi eccelle, ma incarnano l’essenza del club: promuovere l’educazione sportiva come strumento di crescita personale e sociale, accessibile a tutti, senza discriminazioni di età, sesso o provenienza. “L’etica del fair play è un pilastro fondamentale della nostra missione, perché lo sport non è solo competizione, ma un elemento della cultura e del progresso delle società”, ricorda il presidente Sias. Il Panathlon Club di Alghero continua così a testimoniare la sua volontà di investire sui giovani, sostenendoli nel loro percorso di vita e trasmettendo valori che vanno oltre il semplice risultato. Venerdì 29 novembre sarà una serata non solo di premi, ma di celebrazione di una comunità che guarda al futuro con fiducia e impegno.

Anche quest’anno il Panathlon Club di Alghero, guidato dal presidente Ninni Sias, rinnova il suo impegno verso i giovani del territorio, celebrando il connubio tra studio e sport con l’assegnazione delle sue storiche borse di studio. Un appuntamento ormai ventennale che valorizza il talento, la dedizione e i valori etici di studenti che si distinguono per impegno e risultati. Le borse di studio si suddividono in due categorie: quelle dedicate agli studenti delle Scuole Medie Inferiori, denominate Borse di Studio Panathlon, e quelle rivolte agli studenti delle Scuole Medie Superiori, intitolate Borse di Studio Panathlon “Luca e Franco Manchia”. Quest’ultima iniziativa, dal forte valore simbolico, è nata per onorare la memoria di Luca Manchia, giovane studente e sportivo scomparso nel 1996 in un tragico incidente stradale. La borsa di studio è finanziata dai suoi genitori, Franco e Rosanna, entrambi membri del Panathlon, ed è oggi dedicata anche a Franco, venuto a mancare alcuni anni fa. La cerimonia di consegna si terrà venerdì 29 novembre alle ore 17:30 presso l’Auditorium del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Alghero.