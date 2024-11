Cronaca Scontro tra scooter e auto in via Is Mirrionis: grave un giovane

Lunedì sera, poco dopo le 19, un incidente ha movimentato via Is Mirrionis, all'altezza di via Ciociaria, a Cagliari. Un'auto e uno scooter, su cui viaggiavano due giovani, si sono scontrati nei pressi delle strisce pedonali. Ad avere la peggio è stato il passeggero del ciclomotore, un ragazzo trasportato in codice rosso all'ospedale dal personale del 118. Nonostante la gravità della situazione iniziale, le sue condizioni non sembrano destare preoccupazione: i medici prevedono qualche giorno di cure per il recupero. Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze, i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La strada è rimasta chiusa al traffico per consentire i rilievi e fare chiarezza sulle dinamiche dello scontro, che al momento rimangono in fase di accertamento.