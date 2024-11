Cagliari: al via il progetto ‘Simba’ per l’inclusione sociale della popolazione immigrata





Il progetto Simba, che prende il nome da una parola associata alla forza e alla resilienza, si propone di costruire percorsi capaci di creare un vero impatto sul territorio, spingendo oltre la retorica e puntando su fatti e risultati. L’idea non è solo quella di offrire opportunità lavorative o formative, ma di garantire una partecipazione attiva e dignitosa alla società. L’incontro di domani sarà un momento per mettere sul tavolo le azioni già intraprese e quelle in programma, coinvolgendo istituzioni, associazioni e operatori del settore. L’inclusione, infatti, non è solo una parola da sventolare, ma una pratica che richiede impegno, risorse e il lavoro di squadra tra pubblico e privato.

Cagliari, 25 novembre 2024 – Domani mattina, nella sede della Cisl-Anolf in via Ancona, verrà presentato alla stampa il progetto ‘Simba’, un’iniziativa che mira a promuovere l’inclusione sociale e lavorativa della popolazione immigrata. L’obiettivo è chiaro: trasformare la teoria dell’integrazione in azioni concrete, che coinvolgano il mondo del lavoro, l’istruzione e le pratiche di accoglienza. L’evento vedrà la partecipazione di Genet Woldu Keflay, presidente Anolf, della Garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza Carla Puligheddu, e di rappresentanti delle organizzazioni partner come lo Ial Cisl, la Filca Cisl, la Cisl Scuola, la Fai Cisl e il SIULP. Interverrà anche Pasquale Alfano, presidente dell’Associazione Tutrici e tutori volontari per minori stranieri non accompagnati, per approfondire il tema dell’assistenza a una delle categorie più vulnerabili.