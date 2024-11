Cronaca Tamponamento a catena sulla strada Alghero-Olmedo: due feriti e traffico in tilt

Alghero – Un tamponamento a catena ha coinvolto tre autovetture sulla Strada Statale 127 bis, in località Carrabuffas, poco dopo le 13. L’incidente ha richiesto l’intervento della squadra del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Alghero, della Polizia di Stato e della Polizia Locale. Sul posto sono giunti anche i soccorritori del 118, che hanno trasportato due degli occupanti al Pronto Soccorso per accertamenti. Le dinamiche dello scontro non sono ancora chiare, ma si ipotizza che la causa possa essere stata l’asfalto reso scivoloso dalla pioggia. Gli altri due automobilisti coinvolti non hanno riportato ferite gravi, ma i veicoli hanno subito danni significativi. L'incidente ha provocato forti rallentamenti alla circolazione stradale, con il traffico che è rimasto bloccato per oltre un'ora. Le forze dell’ordine hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica del sinistro e valutare eventuali responsabilità. La strada è stata riaperta solo dopo le 14, una volta rimosse le vetture incidentate.