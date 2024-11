Alghero, incidente all’incrocio tra via Grazia Deledda e via Sebastiano Satta: due feriti





Anche il conducente della DR è stato assistito: immobilizzato con un collare cervicale, sarà sottoposto ad accertamenti per valutare le sue condizioni. Secondo le prime ricostruzioni, all’origine dell’incidente potrebbe esserci stata una mancata precedenza, ma saranno i rilievi della Polizia Locale a stabilire con esattezza le responsabilità. Gli agenti sono intervenuti sul luogo per regolare il traffico e raccogliere i dati necessari all’indagine. L’incrocio, particolarmente trafficato nelle ore di punta, si conferma un punto critico per la viabilità cittadina, richiedendo maggiore attenzione da parte degli automobilisti. Fortunatamente, non si registrano feriti gravi, ma l’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza del rispetto delle regole stradali per garantire la sicurezza di tutti.

Questa mattina, un incidente stradale ha scosso l’incrocio tra via Grazia Deledda e via Sebastiano Satta, coinvolgendo una Fiat 500 e una DR. Il bilancio è di due feriti, tra cui una donna, autista della Fiat 500, che ha riportato le conseguenze peggiori. I sanitari, giunti prontamente sul posto con un’ambulanza medicalizzata, hanno soccorso la conducente della Fiat 500, che ha richiesto cure immediate e il trasporto in ospedale.