Ad Oristano sesso e samba a Capodanno con Gaia, appena annunciata, in piazza Roma

Soddisfazione condivisa anche dall’assessore allo Spettacolo, Antonio Franceschi, che ha sottolineato come il nome di Gaia rappresenti un richiamo sicuro non solo per i giovanissimi, ma per tutta l’isola: «Grazie alla sua popolarità e al suo talento, siamo certi che questo Capodanno sarà una festa di grande successo». Gaia Gozzi, cantautrice italo-brasiliana, è una delle artiste più promettenti della scena musicale italiana. Dopo la vittoria nel 2020 al talent show Amici di Maria De Filippi, la sua carriera è stata un crescendo di successi, culminati nel 2024 con il brano Sesso e Samba, che ha dominato le classifiche estive. Tra le sue collaborazioni di rilievo figurano nomi come Sean Paul, con cui ha registrato Boca, e la partecipazione al Festival di Sanremo nel 2021 con Cuore amaro. Forbes Italia l’ha inserita tra i cinque under 30 italiani più influenti nel futuro della musica, a conferma del suo impatto sulla scena culturale contemporanea. Non è solo la musica a fare di Gaia una figura di spicco: la cantante ha anche firmato la colonna sonora del film Wish per il centenario della Disney e prestato la voce alla protagonista del film, confermando la sua versatilità artistica. L’evento di Capodanno a Oristano promette di essere un momento di festa collettiva, capace di unire generazioni e attirare pubblico da tutta la Sardegna. La scelta di Gaia come protagonista segna un passo avanti nell’ambizione della città di rendere la Notte di San Silvestro un appuntamento irrinunciabile per l’intera isola. Ora, non resta che aspettare il 31 dicembre per accogliere il nuovo anno al ritmo delle sue hit, trasformando piazza Roma in un palcoscenico indimenticabile.

È ufficiale: sarà Gaia, l'artista di "Sesso e Samba", la protagonista del Capodanno di Oristano. Dopo giorni di trattative che avevano lasciato con il fiato sospeso, la cantante ha firmato il contratto, confermando la sua presenza per il grande evento che animerà la notte di San Silvestro. Il palco di piazza Roma si trasformerà nel cuore pulsante dei festeggiamenti, con Gaia pronta a scandire il conto alla rovescia verso il 2025. La giunta comunale, guidata dal sindaco Massimiliano Sanna, ha deliberato oggi l'affidamento dell'organizzazione alla Pro Loco di Oristano, a seguito di un bando pubblico che metteva a disposizione un budget di 100mila euro. Tra le proposte presentate, quella della Pro Loco è risultata vincente grazie all'originalità, alla complessità organizzativa e alla capacità di attirare un pubblico vasto e variegato. «Gaia è una delle cantanti italiane più apprezzate a livello nazionale e internazionale – ha dichiarato il sindaco Sanna –. Siamo certi che saprà regalare al pubblico uno spettacolo unico e coinvolgente, facendo di questa notte un momento memorabile per la città di Oristano».