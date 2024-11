Cagliari: 28° Miracolo di Natale

Sono molte le famiglie che vivono momenti di grandi difficoltà a causa della crisi economica. I giorni 7-8-14-15 Dicembre per tutta la giornata si svolgeranno le preraccolte presso i punti vendita Despar, Crai e Tuttigiorni. Saranno impegnati nella preraccolta un centinaio di volontari. Anche quest'anno per il quarto anno consecutivo la Associazione di Promozione Sociale i Love Sardinia attraverso la pagina facebook Cagliari Capitale sosterrà l'iniziativa a titolo completamente gratuito mettendo a disposizione tutto il suo staff per la campagna social. L’invito è dunque quello di avvicinarsi nei diversi punti di raccolta per donare a chi meno ha, in modo che viva un Natale meno amaro.

Il "Miracolo di Natale" compie 28 anni e continua a far brillare gli occhi di tutti . Grazie alla generosità di 25 comuni, stiamo scrivendo una storia di solidarietà che dura nel tempo. L’appuntamento è per giovedi 19 dicembre non solo a Cagliari dalle 09.00 alle 21.00 alla scalinata di Nostra Signora di Bonaria ma contemporaneamente in altre località dell’Isola. Esattamente ad Alghero, Bosa, Burcei, Carbonia, Carloforte, Decimomannu, Domusnovas, Elmas, Guasila, Iglesias, Maracalagonis, Monserrato, Nuoro, Olbia, Porto Torres, Quartu Sant’Elena, Quartucciu, Sassari, Selargius, Sestu, Tortolì, Villacidro, Villamassargia, Villaputzu. Come di consueto è il presentatore televisivo Gennaro Longobardi a guidare il «Miracolo di Natale», che ha lo scopo di raccogliere generi alimentari a lunga conservazione, articoli per bambini e giocattoli: una volta raccolti dai numerosissimi volontari sparsi nei diversi centri, saranno donati alle famiglie più bisognose, attraverso la Caritas.